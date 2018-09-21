Клопп – о результативности Салаха: «Господи, вот это кризис»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал более низкую результативность своего форварда Мохамеда Салаха в сравнении с прошлым сезоном. Год назад на счету игрока было три гола, сейчас – два.

«Господи, вот это кризис... В том сезоне ему требовалось время, сейчас – тоже. На самом деле, мы не ожидаем от Мохамеда той же результативности. При этом последние матчи он проводит хорошо с точки зрения оборонительных действий», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» идет в АПЛ без потерь.