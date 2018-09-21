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    Клопп – о результативности Салаха: «Господи, вот это кризис»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал более низкую результативность своего форварда Мохамеда Салаха в сравнении с прошлым сезоном. Год назад на счету игрока было три гола, сейчас – два.

    «Господи, вот это кризис... В том сезоне ему требовалось время, сейчас – тоже. На самом деле, мы не ожидаем от Мохамеда той же результативности. При этом последние матчи он проводит хорошо с точки зрения оборонительных действий», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» идет в АПЛ без потерь.

    Источник: Liverpool Echo

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    21.09.2018 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 сентября 2018, 21:58

      Салах - звезда реальная, а не надутая прессой. Он эффективен, полезен. У Ливерпуля всё хорошо с результатом. Причем здесь кризис?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 сентября 2018, 01:11

      Наверстает! Тем более если тренер верит.

      2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 21 сентября 2018, 20:00

      Салах свое еще положит.при Клоппе,во всяком случае.все будет супергуд!главное,чтобы без травм.

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