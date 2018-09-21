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    Мюллер проанонсировал «Октоберфест», выложив фото игроков «Баварии» с пивом и в традиционных немецких костюмах

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер проанонсировал ежегодный фестиваль пива «Октоберфест», опубликовав фотографию футболистов команды, одетых в традиционные мужские немецкие костюмы и с бокалами пива в руках.

    «Завтра стартует «Октоберфест». Желаю всем гостям хорошего времяпрепровождения в Мюнхене», – написал Мюллер в инстаграме.

    «Октоберфест» пройдет в Мюнхене с 22 сентября по 7 октября.

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    Источник: Instagram

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    21.09.2018 13:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 21 сентября 2018, 18:14

      А наших бы за распитие пропесочили во всех СМИ, и Дума бы приняла какой-нибудь закон об отчислениях из зарплат футболистов в пользу борьбы с алкоголизмом на личные счета депутатов ЕР.

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 21 сентября 2018, 17:04

      У всех высота пивной пенки одинаковая, походу пену для бритья добавили!)))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:11

      И все так чинно и благородно.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zigbert 21 сентября 2018, 15:19

      немецкое качество.

      3
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 21 сентября 2018, 14:50

      Рибери мог бы и не фоткаться

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 сентября 2018, 14:18

      рибери мусульманин без пива .

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 сентября 2018, 13:57

      Парни, главное, без фанатизма! Как-никак, английские недели!))))

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