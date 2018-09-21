Мюллер проанонсировал «Октоберфест», выложив фото игроков «Баварии» с пивом и в традиционных немецких костюмах

А наших бы за распитие пропесочили во всех СМИ, и Дума бы приняла какой-нибудь закон об отчислениях из зарплат футболистов в пользу борьбы с алкоголизмом на личные счета депутатов ЕР.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер проанонсировал ежегодный фестиваль пива «Октоберфест», опубликовав фотографию футболистов команды, одетых в традиционные мужские немецкие костюмы и с бокалами пива в руках.
«Завтра стартует «Октоберфест». Желаю всем гостям хорошего времяпрепровождения в Мюнхене», – написал Мюллер в инстаграме.
«Октоберфест» пройдет в Мюнхене с 22 сентября по 7 октября.
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