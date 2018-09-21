Только одна из пяти российских команд победила в 1-м туре еврокубков

Завершились все матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (1:0), «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1).

Ранее в Лиге чемпионов «Локомотив» крупно уступил «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА разошелся миром с «Викторией» (2:2).

Таким образом, «Краснодар» – единственный клуб, который победил в в 1-м туре еврокубков.