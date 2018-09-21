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    Только одна из пяти российских команд победила в 1-м туре еврокубков

    Завершились все матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (1:0), «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1).

    Ранее в Лиге чемпионов «Локомотив» крупно уступил «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА разошелся миром с «Викторией» (2:2).

    Таким образом, «Краснодар» – единственный клуб, который победил в в 1-м туре еврокубков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 00:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17

      Bumble 21 сентября 2018, 15:13

      Ну хоть Краснодар выиграл, с такими вложениями в инфраструктуру, стадион, парк и академию надеюсь вырастут в топ клуб

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 12:59

      Дождемся второго тура Евро кубков ,статистика должна улучшится.

      2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 21 сентября 2018, 10:11

      печалька

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 сентября 2018, 09:54

      Хорошо, что у Португалии сейчас дела немного хуже, чем у России. А то терять шестую строчку в рейтинге УЕФА как-то не хочется

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > BRO_football 21 сентября 2018, 11:09

      А че от нее толку? Чтобы дальше проигрывали средним Рапидам, играли вничью с Копенгагеном, имея огромный бюджет, и проигрывали туркам, которые от нас далеко в рейтинге? Если мы упустим шестую строчку, это будет по делу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > 21 сентября 2018, 16:13

      Кому надо было уступить?) Спартаку?) Так сами второе место отдали, а потом еще и вылетели собственноручно) Какие к нам претензии?)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 07:40

      Все наши 5 команд играли на выезде, а как мы играем на выезде, история и статистика знает. Без блеска выиграл один " Краснодар", но у него был и самый слабый соперник. " Порадовал, особенно во втором тайме один ЦСКА, пацаны проигрывая 0:2 смогли ощетиниться и отыграться.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > altair2004 27 сентября 2018, 21:32

      Я же в советское футбольное прошлое не заглядывал, а о новейшей российской футбольной истории речь веду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 сентября 2018, 07:36

      Медленно запрягаем, зато быстро поедем...

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 сентября 2018, 07:27

      Спасибо Краснодару.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 сентября 2018, 07:20

      уффффффф

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 сентября 2018, 04:55

      Первый тур комом, но впереди еще 5 и очень хочется надеятся, что все хорошее впереди.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 сентября 2018, 02:47

      Ещё все впереди

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