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    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются 19-летним хавбеком «Герты» Майером

    Полузащитник «Герты» Арне Майер привлек интерес со стороны клубов из АПЛ.

    19-летний футболист находится под пристальное внимание скаутов «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», которые будут следить за ним в течение сезона-2018/19.

    В текущей кампании Майер полностью провел все четыре матча берлинской команды. Контракт хавбека с «Гертой» рассчитан до июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    19.09.2018 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 сентября 2018, 14:12

      Классный игрок, но думаю, что немецкие топы будут расторопнее, так как им риска меньше, акклиматизация игроку не нужна будет. В Баварию рано, а вот Байер, Шальке, обе Боруссии - самое то.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 сентября 2018, 12:56

      Баварии необходимо их опередить.

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