«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются 19-летним хавбеком «Герты» Майером

Полузащитник «Герты» Арне Майер привлек интерес со стороны клубов из АПЛ.

19-летний футболист находится под пристальное внимание скаутов «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», которые будут следить за ним в течение сезона-2018/19.

В текущей кампании Майер полностью провел все четыре матча берлинской команды. Контракт хавбека с «Гертой» рассчитан до июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 миллиона евро.