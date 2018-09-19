Мбаппе – один из девяти игроков, кому до 21 года удалось забить в трех розыгрышах ЛЧ

В минувший вторник состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ». Счет встречи – 3:2.

Нападающий французского клуба Килиан Мбаппе стал автором одного из голов своей команды в этой игре. Он отличился на 83 минуте.

Мбаппе забивает в третьем розыгрыше Лиги чемпионов для себя. Он является одним из девяти футболистов в истории турнира, которым удавалось поражать ворота соперников в трех или более сезонах до 21 года.