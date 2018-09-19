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    Мбаппе – один из девяти игроков, кому до 21 года удалось забить в трех розыгрышах ЛЧ

    В минувший вторник состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ». Счет встречи – 3:2.

    Нападающий французского клуба Килиан Мбаппе стал автором одного из голов своей команды в этой игре. Он отличился на 83 минуте.

    Мбаппе забивает в третьем розыгрыше Лиги чемпионов для себя. Он является одним из девяти футболистов в истории турнира, которым удавалось поражать ворота соперников в трех или более сезонах до 21 года.

    Источник: Opta

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    19.09.2018 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 19 сентября 2018, 13:24

      хоть бы написали кто остальные 8. интересно же

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