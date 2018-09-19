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    Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» обойдется «Реалу» в 400 миллионов

    Мадридский «Реал» планирует провести реконструкцию своего домашнего стадиона. Испанское издание информирует, что проект обойдется сливочным в 400 миллионов евро.

    Вместимость арены после выполнения работ не изменится. Однако появится мобильная крыша и новое экранное оснащение.

    Стадион «Сантьяго Бернабеу» построен в 1947 году.

    Источник: Marca

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    19.09.2018 01:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 19 сентября 2018, 10:45

      Крыша над болельщиками это хорошо, им мокнуть незачем, а вот когда крыша закрывает весь стадион...не знаю, не знаю.. выглядит как манеж какой-то на мой взгляд...плюс когда игроки играют под дождем это тоже добавляет атмосферы и игра приобретает новый характер, становится более опасной - к примеру дальние удары становятся более шальными и т.д.
      Но в целом я смотрел проект выглядит со стороны, конечно, безумно эффектно.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 сентября 2018, 07:40

      вСЕГО?!?!?!?!
      Эх наших бы туда.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 19 сентября 2018, 06:13

      Видел фотографии, уж слишком футуристически выглядит

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