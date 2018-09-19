Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» обойдется «Реалу» в 400 миллионов

Мадридский «Реал» планирует провести реконструкцию своего домашнего стадиона. Испанское издание информирует, что проект обойдется сливочным в 400 миллионов евро.

Вместимость арены после выполнения работ не изменится. Однако появится мобильная крыша и новое экранное оснащение.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» построен в 1947 году.