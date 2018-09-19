Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» обойдется «Реалу» в 400 миллионов

Крыша над болельщиками это хорошо, им мокнуть незачем, а вот когда крыша закрывает весь стадион...не знаю, не знаю.. выглядит как манеж какой-то на мой взгляд...плюс когда игроки играют под дождем это тоже добавляет атмосферы и игра приобретает новый характер, становится более опасной - к примеру дальние удары становятся более шальными и т.д.
Но в целом я смотрел проект выглядит со стороны, конечно, безумно эффектно.
Мадридский «Реал» планирует провести реконструкцию своего домашнего стадиона. Испанское издание информирует, что проект обойдется сливочным в 400 миллионов евро.
Вместимость арены после выполнения работ не изменится. Однако появится мобильная крыша и новое экранное оснащение.
Стадион «Сантьяго Бернабеу» построен в 1947 году.