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    Трабукки: «Я провалил легкий трансфер Терри»

    Футбольный агент Марко Трабукки считает, что он провалил трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Сейчас итальянец отдыхает в Греции.

    «Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем», – написал Трабукки в социальной сети.

    Британец отказался ехать в Россию после совета с семьей.

    Источник: Twitter

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    18.09.2018 20:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 18 сентября 2018, 22:08

      "Британец отказался ехать в Россию после совета с семьей."

      Всем понятно почему: на выходе из аэропорта города-героя Москвы его уже трое поджидали бы - двое с носилками, один с лопатой. ))))))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +1272

      Sky Spartak 18 сентября 2018, 22:02

      Провалил отдыхает теперь... а если бы подписал,купил бы пару домиков себе...Вообще за такую лажу надо думать о его проф. пригодности.

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 18 сентября 2018, 21:54

      А что ему переживать - насрать ему на Спартак!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 сентября 2018, 21:20

      после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем,Лол

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 сентября 2018, 20:38

      Прое...ал трансфер, награда - отдых в Греции!!!!!! Классная жизнь!!!!!

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > батог 19 сентября 2018, 00:03

      ага, Мальдивы сорвались )))

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