Трабукки: «Я провалил легкий трансфер Терри»

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что он провалил трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Сейчас итальянец отдыхает в Греции.

«Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем», – написал Трабукки в социальной сети.

Британец отказался ехать в Россию после совета с семьей.