Трабукки: «Я провалил легкий трансфер Терри»

"Британец отказался ехать в Россию после совета с семьей."
Всем понятно почему: на выходе из аэропорта города-героя Москвы его уже трое поджидали бы - двое с носилками, один с лопатой. ))))))))))))))))))))
Футбольный агент Марко Трабукки считает, что он провалил трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Сейчас итальянец отдыхает в Греции.
«Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем», – написал Трабукки в социальной сети.
Британец отказался ехать в Россию после совета с семьей.