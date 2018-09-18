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Салах: «Ливерпуль» может выиграть Лигу чемпионов»

18 сентября 2018, 06:07
10

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что его команда может выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Ливерпуль» раньше уже играл против команд, которые побеждали в Лиге чемпионов, но нам все равно удалось добраться до финала. Конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов.

Мы можем выиграть и чемпионат Англии. Я не хочу оказывать давление на команду, но нужно понимать, что все возможно», – сказал Салах.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Источник: Francefootball
Лига чемпионов Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (10)
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Cules2013
1537241972
Один из главных претендентов на бумаге. Как будет на практике- это мы увидим. Думаю, что в прошлом сезоне победить было проще. Но не вышло.
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Берёза В.
1537244414
Вполне возможно до финала дойдут , а там как карта ляжет )
Ответить
Фотон
1537246551
Я смотрю желающих много, а вот сколько могущих?
Ответить
КЭТиК
1537246971
Еще даже ПСЖ не обыграли!
Ответить
VeniaminS
1537250339
Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
Ответить
zigbert
1537252363
В ЛЧ как всегда бывают неожиданности.
Ответить
Рубик Докоян
1537253580
В этом году в ЛЧ есть кому зарубиться, команд 6-7 в претендентах на победу.
Ответить
Сержтир
1537261641
Насчёт Лиги чемпионов 50 на 50 а вот чемпионат Англии вполне возможно.
Ответить
Serjoga
1537263268
Может выиграть! А может и не выиграть! Покажите мне игрока, который скажет, что его команда не выйдет из группы или не дойдет до финала кубка? Сейчас даже Глушаков во все горло будет кричать, что они дойдут до финала ЛЕ! А на самом деле......
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САНЁК17
1537287486
Салах надевай доспехи,а то Раел тоже хочет выиграть ЛЧ
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