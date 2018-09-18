Салах: «Ливерпуль» может выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что его команда может выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Ливерпуль» раньше уже играл против команд, которые побеждали в Лиге чемпионов, но нам все равно удалось добраться до финала. Конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов.

Мы можем выиграть и чемпионат Англии. Я не хочу оказывать давление на команду, но нужно понимать, что все возможно», – сказал Салах.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.