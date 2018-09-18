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    Салах: «Ливерпуль» может выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что его команда может выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

    «Ливерпуль» раньше уже играл против команд, которые побеждали в Лиге чемпионов, но нам все равно удалось добраться до финала. Конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов.

    Мы можем выиграть и чемпионат Англии. Я не хочу оказывать давление на команду, но нужно понимать, что все возможно», – сказал Салах.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Francefootball

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    18.09.2018 06:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 сентября 2018, 19:18

      Салах надевай доспехи,а то Раел тоже хочет выиграть ЛЧ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 сентября 2018, 12:34

      Может выиграть! А может и не выиграть! Покажите мне игрока, который скажет, что его команда не выйдет из группы или не дойдет до финала кубка? Сейчас даже Глушаков во все горло будет кричать, что они дойдут до финала ЛЕ! А на самом деле......

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 сентября 2018, 12:07

      Насчёт Лиги чемпионов 50 на 50 а вот чемпионат Англии вполне возможно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 09:53

      В этом году в ЛЧ есть кому зарубиться, команд 6-7 в претендентах на победу.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 09:32

      В ЛЧ как всегда бывают неожиданности.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 сентября 2018, 08:58

      Не говори гоп пока не перепрыгнешь.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 сентября 2018, 08:02

      Еще даже ПСЖ не обыграли!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 18 сентября 2018, 07:55

      Я смотрю желающих много, а вот сколько могущих?

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 18 сентября 2018, 07:20

      Вполне возможно до финала дойдут , а там как карта ляжет )

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 сентября 2018, 06:39

      Один из главных претендентов на бумаге. Как будет на практике- это мы увидим.
      Думаю, что в прошлом сезоне победить было проще. Но не вышло.

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