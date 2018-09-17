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    Фернандеш: «Ситуация с контрактом никак не будет влиять на мою игру в «Локо»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш дал понять, что продолжит выступать за команду с тем же настроем. Ранее сообщалось, что португалец может покинуть железнодорожников в зимнее трансферное окно. Футболист и клуб не могут договориться о новом контракте.

    «Самое важное для меня – это игра и то, как я играю. Какая бы ни была обстановка с моим контрактом, она никак не будет влиять на мой настрой и на мою игру.

    Я концентрируюсь только на игре», – сказал Фернандеш.

    Источник: Р-Спорт

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    17.09.2018 23:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 18 сентября 2018, 09:32

      Слова профессионала!!! Удачи Мануэль!!!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 сентября 2018, 07:19

      И это правильно, особенно если учесть тот факт, что он может перейти в чемпионат Турции. И в такой ситуации этот матч ключевой, смотрины для турков и возможность доказать руководству Локо чего они могут лишиться.

      0
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 17 сентября 2018, 23:51

      Долгая,мутная ситуация с контрактом.Игрок то ключевой!!!

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