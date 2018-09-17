Фернандеш: «Ситуация с контрактом никак не будет влиять на мою игру в «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш дал понять, что продолжит выступать за команду с тем же настроем. Ранее сообщалось, что португалец может покинуть железнодорожников в зимнее трансферное окно. Футболист и клуб не могут договориться о новом контракте.

«Самое важное для меня – это игра и то, как я играю. Какая бы ни была обстановка с моим контрактом, она никак не будет влиять на мой настрой и на мою игру.

Я концентрируюсь только на игре», – сказал Фернандеш.