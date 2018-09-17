Орлов: «Жиркова жалко. Он вряд ли еще появится на поле»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поговорил о здоровье полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова. По словам журналиста, игрок может больше не появится на поле в качестве футболиста.

«Жиркова жалко. Он еще до сих пор никак и ничто... У него ахилл, это история такая, что... Вряд ли, может быть, даже и вообще появится. Дай бог ему здоровья, пусть выздоравливает», – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Жиркову 35 лет.