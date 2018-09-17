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    Орлов: «Жиркова жалко. Он вряд ли еще появится на поле»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов поговорил о здоровье полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова. По словам журналиста, игрок может больше не появится на поле в качестве футболиста.

    «Жиркова жалко. Он еще до сих пор никак и ничто... У него ахилл, это история такая, что... Вряд ли, может быть, даже и вообще появится. Дай бог ему здоровья, пусть выздоравливает», – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Жиркову 35 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 21:26
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +19

      Арсен65 19 сентября 2018, 05:53

      Ты бы не каркал, хрен старый. Или у тебя от старческого маразма уже недержание?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 сентября 2018, 12:15

      Жирик на ЧМ нормально отыграл, через не могу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 18 сентября 2018, 11:05

      Да, Жиркова жалко, помню как всей страной радовались как он забивал голкиперу Спортинга в финале кубка уефа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 18 сентября 2018, 06:32

      Здоровья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 сентября 2018, 06:13

      молодец контракт продлил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 18 сентября 2018, 01:43

      В таком возрасте с такой травмой надо завязывать с профессиональным футболом. Здоровья Юре и успехов в будущем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 сентября 2018, 01:05

      а жаль... здоровья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 сентября 2018, 00:06

      Здоровья, здоровья и еще раз здоровья, а также удачи в жизни - Юра достойно пахал, как в сборной, так и в клубах - от Тамбова до Питера транзитом через Москву.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Dominator777 18 сентября 2018, 10:29

      и Лондон.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dominator777 18 сентября 2018, 16:42

      ...не транзитом, а с длительной работай в Москве...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 сентября 2018, 23:58

      здоровья тебе Юра

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 23:05

      Плохая новость. Здоровья Юра.

      7
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