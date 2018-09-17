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    Хендерсон: «Сейчас у «Ливерпуля» получается все»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон дал оценку старту сезона. Хавбек заметил, что у команды все получается.

    «Мы провели командную беседу на следующий день после финала Лиги чемпионов. Обсудили, как мы можем использовать это поражение для дальнейшего роста, но с тех пор многое произошло – прошел чемпионат мира, начался новый сезон. Можем использовать тот проигрыш в качестве мотивации – мы движемся в правильном направлении и уверены в себе.

    Как команда мы здорово играем в защите, все отрабатывают – от центрального нападающего до вратаря. Чтобы выигрывать турниры, надо хорошо обороняться, причем постоянно. На данный момент у нас все получается», – сказал Хендерсон.

    Ливерпульцы идут в АПЛ без потерь.

    Источник: УЕФА

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    17.09.2018 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 сентября 2018, 06:39

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