Хендерсон: «Сейчас у «Ливерпуля» получается все»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон дал оценку старту сезона. Хавбек заметил, что у команды все получается.

«Мы провели командную беседу на следующий день после финала Лиги чемпионов. Обсудили, как мы можем использовать это поражение для дальнейшего роста, но с тех пор многое произошло – прошел чемпионат мира, начался новый сезон. Можем использовать тот проигрыш в качестве мотивации – мы движемся в правильном направлении и уверены в себе.

Как команда мы здорово играем в защите, все отрабатывают – от центрального нападающего до вратаря. Чтобы выигрывать турниры, надо хорошо обороняться, причем постоянно. На данный момент у нас все получается», – сказал Хендерсон.

Ливерпульцы идут в АПЛ без потерь.