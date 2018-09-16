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    Месси: «Никогда не смотрю свои матчи. Мне не нравится смотреть на себя»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что никогда не пересматривает матчи со своим участием.

    «Я никогда не смотрю свои матчи. Мне не нравится смотреть на себя. Я предпочитаю смотреть вперед.

    Стараюсь следить за играми Примеры, также смотрю матчи чемпионата Аргентины и Кубка Либертадорес. Хотя иногда они начинаются довольно поздно», – сказал аргентинец.

    В нынешнем сезоне Месси провел пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: AS

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    16.09.2018 10:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 22:36

      У Роналду на этот счет другое мнение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 сентября 2018, 14:51

      Самолюбование свойственно Криштиану. Тот наверно от экрана оторваться не может, когда его показывают.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 сентября 2018, 10:43

      Хотя иногда они начинаются довольно поздно
      ======
      Смотри в записи. Ссылочкой на торрент поделиться?))

      5
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