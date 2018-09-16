Месси: «Никогда не смотрю свои матчи. Мне не нравится смотреть на себя»

У Роналду на этот счет другое мнение.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что никогда не пересматривает матчи со своим участием.
«Я никогда не смотрю свои матчи. Мне не нравится смотреть на себя. Я предпочитаю смотреть вперед.
Стараюсь следить за играми Примеры, также смотрю матчи чемпионата Аргентины и Кубка Либертадорес. Хотя иногда они начинаются довольно поздно», – сказал аргентинец.
В нынешнем сезоне Месси провел пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.