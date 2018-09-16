Альба назвал тер Стегена лучшим вратарем в мире

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:1).

«В первом тайме «Барселона» не показывала свой привычный уровень игры. Соперник провел одну удачную атаку, забил гол, после чего закрылся. Было очень сложно взламывать их оборону.

После перерыва нам удалось вернуться к своей игре, тогда как «Сосьедад» мог рассчитывать только на контратаки.

Считаю тер Стегена лучшим вратарем в мире. Сегодня он выручил нас», – сказал Альба.