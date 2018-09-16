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Альба назвал тер Стегена лучшим вратарем в мире

16 сентября 2018, 09:06
2

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:1).

«В первом тайме «Барселона» не показывала свой привычный уровень игры. Соперник провел одну удачную атаку, забил гол, после чего закрылся. Было очень сложно взламывать их оборону.

После перерыва нам удалось вернуться к своей игре, тогда как «Сосьедад» мог рассчитывать только на контратаки.

Считаю тер Стегена лучшим вратарем в мире. Сегодня он выручил нас», – сказал Альба.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Альба Жорди тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (2)
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Cules2013
1537084002
Может и не лучший, но один из. Были у меня большие сомнения на его счёт, когда его покупали (и не безосновательно), но теперь скажу, что это отличный трансфер. С учётом того, что последнее время Нойер, Де Хеа и Ко не впечатляют своей игрой, то позиции Марка в топе укрепились.
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Федорыч-НН
1537094455
Классические армянские фамилии: Тер-Оганесян, Тер-Петросян, Тер-Саркисян... Тер-Штегенян (Стегенян, Стеген) - Армения упустила момент заиграть этнического армянина за свою сборную.
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