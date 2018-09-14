Президент «ПСЖ»: «Нам не нравятся слухи вокруг Неймара. Обсудили их с «Реалом»

Я все-равно не много этого не понимаю. Да , этика есть этика. Но в чем проблема, если какой -нибудь , условный .... не знаю, менеджер, например, наполи, встретится с игроком боруссии ( или скорее его агентом-представителем) и просто пообщается? ну ... как бы если игрок хочет остаться, он останется , захочет уйти, он будет проситься.. что меняется в таких встречах? Никто ж не будет подписывать контракт с тем же реалом, пока с псж официально не разойдутся, так чего бояться
Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи вокруг персоны нападающего команды Неймара. По информации СМИ, игрока хочет заполучить мадридский «Реал».
«Нам не нравятся, что о бразильце постоянно говорят. «Реал» действительно выходил на представителей Неймара. Такой подход мы считаем нечестным, и его мы обсудили со сливочными. Они пообещали относиться к нам с уважением», – сказал функционер.
Ранее Неймар выступал за «Барселону».