Президент «ПСЖ»: «Нам не нравятся слухи вокруг Неймара. Обсудили их с «Реалом»

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи вокруг персоны нападающего команды Неймара. По информации СМИ, игрока хочет заполучить мадридский «Реал».

«Нам не нравятся, что о бразильце постоянно говорят. «Реал» действительно выходил на представителей Неймара. Такой подход мы считаем нечестным, и его мы обсудили со сливочными. Они пообещали относиться к нам с уважением», – сказал функционер.

Ранее Неймар выступал за «Барселону».