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    Президент «ПСЖ»: «Нам не нравятся слухи вокруг Неймара. Обсудили их с «Реалом»

    Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи вокруг персоны нападающего команды Неймара. По информации СМИ, игрока хочет заполучить мадридский «Реал».

    «Нам не нравятся, что о бразильце постоянно говорят. «Реал» действительно выходил на представителей Неймара. Такой подход мы считаем нечестным, и его мы обсудили со сливочными. Они пообещали относиться к нам с уважением», – сказал функционер.

    Ранее Неймар выступал за «Барселону».

    Источник: Marca

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    14.09.2018 20:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 15 сентября 2018, 00:56

      Я все-равно не много этого не понимаю. Да , этика есть этика. Но в чем проблема, если какой -нибудь , условный .... не знаю, менеджер, например, наполи, встретится с игроком боруссии ( или скорее его агентом-представителем) и просто пообщается? ну ... как бы если игрок хочет остаться, он останется , захочет уйти, он будет проситься.. что меняется в таких встречах? Никто ж не будет подписывать контракт с тем же реалом, пока с псж официально не разойдутся, так чего бояться

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 14 сентября 2018, 21:42

      А че не нравиться то? Пикаперы с реала не так телку снимают?

      -1
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