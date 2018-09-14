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    Фристайлер в коротком платье и на каблуках почеканила мяч, поймала его на шею и отжалась два раза

    Известный футбольный фристайлер Харриет Павлоу в очередной раз продемонстрировала чудеса обращения с мячом.

    Одетая в короткое платье и босоножки на шпильках, она несколько раз набила мяч, после чего поймала его на шею и, опустившись, отжалась с ним пару раз.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.09.2018 16:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:01


      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 14 сентября 2018, 18:46

      огонь

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 14 сентября 2018, 16:59

      Я б ей вдул

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 сентября 2018, 16:48

      В стрингах смотрелось бы эффектней)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 14 сентября 2018, 16:43

      Баба и футбол несовместимы.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 сентября 2018, 16:40

      ну и зачем это? вот если б она кастрюлей с борщом так жонглировала, я бы ещё понял)

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