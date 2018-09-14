Фристайлер в коротком платье и на каблуках почеканила мяч, поймала его на шею и отжалась два раза

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Известный футбольный фристайлер Харриет Павлоу в очередной раз продемонстрировала чудеса обращения с мячом.
Одетая в короткое платье и босоножки на шпильках, она несколько раз набила мяч, после чего поймала его на шею и, опустившись, отжалась с ним пару раз.
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