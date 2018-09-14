Фристайлер в коротком платье и на каблуках почеканила мяч, поймала его на шею и отжалась два раза

Известный футбольный фристайлер Харриет Павлоу в очередной раз продемонстрировала чудеса обращения с мячом.

Одетая в короткое платье и босоножки на шпильках, она несколько раз набила мяч, после чего поймала его на шею и, опустившись, отжалась с ним пару раз.