Владелец «Манчестер Сити» вложил 1,3 миллиарда в клуб за 10 лет

Пресс-служба «Манчестер Сити» накануне опубликовала финансовый отчет о работе клуба.

Владелец команды шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян за 10 лет инвестировал в развитие клуба более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Мансур стал владельцем «Манчестер Сити» в 2008 году выкупив сначала 90 процентов акций. Позже он стал единоличным акционером.

За этот период «Сити» трижды выиграл чемпионат Англии, дважды – Суперкубок Англии и один раз Кубок Англии (2011).