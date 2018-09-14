Владелец «Манчестер Сити» вложил 1,3 миллиарда в клуб за 10 лет

Даже сложно себе представить сколько у этих уважаемых господ денежных знаков всего в сумме,если на свои игрушки позволяют влёгкую тратить такие суммы.
Пресс-служба «Манчестер Сити» накануне опубликовала финансовый отчет о работе клуба.
Владелец команды шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян за 10 лет инвестировал в развитие клуба более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Мансур стал владельцем «Манчестер Сити» в 2008 году выкупив сначала 90 процентов акций. Позже он стал единоличным акционером.
За этот период «Сити» трижды выиграл чемпионат Англии, дважды – Суперкубок Англии и один раз Кубок Англии (2011).