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    Владелец «Манчестер Сити» вложил 1,3 миллиарда в клуб за 10 лет

    Пресс-служба «Манчестер Сити» накануне опубликовала финансовый отчет о работе клуба.

    Владелец команды шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян за 10 лет инвестировал в развитие клуба более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

    Мансур стал владельцем «Манчестер Сити» в 2008 году выкупив сначала 90 процентов акций. Позже он стал единоличным акционером.

    За этот период «Сити» трижды выиграл чемпионат Англии, дважды – Суперкубок Англии и один раз Кубок Англии (2011).

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.09.2018 08:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 14 сентября 2018, 13:37

      Даже сложно себе представить сколько у этих уважаемых господ денежных знаков всего в сумме,если на свои игрушки позволяют влёгкую тратить такие суммы.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 14 сентября 2018, 09:17

      маловато трофеев за такие бабки

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > andrej-lucevich 14 сентября 2018, 10:03

      А что им трофеи ? он как в воду глядел, окупит за еще 5 лет, а потом стриги купоны. Бизнес.

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