На автограф-сессию Селихова пришли более 1000 фанатов. Игрок провел с болельщиками три часа

Фанатская организация «Фратрия» провела автограф-сессию с вратарем «Спартака» Александром Селиховым. На встречу пришли более тысячи поклонников красно-белых.

«Более 1000 (!!!) болельщиков «Спартака» посетили автограф-сессию Александра Селихова!

Вместо двух часов Саша общался почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр!» – говорится в сообщении «Фратрии».

Селихов восстанавливается от травмы.