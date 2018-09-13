На автограф-сессию Селихова пришли более 1000 фанатов. Игрок провел с болельщиками три часа

Когда он приезжал в Орёл, народа тоже было очень много.Он каждому дал автограф и сфотографировался.Молодец!
Фанатская организация «Фратрия» провела автограф-сессию с вратарем «Спартака» Александром Селиховым. На встречу пришли более тысячи поклонников красно-белых.
«Более 1000 (!!!) болельщиков «Спартака» посетили автограф-сессию Александра Селихова!
Вместо двух часов Саша общался почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр!» – говорится в сообщении «Фратрии».
Селихов восстанавливается от травмы.