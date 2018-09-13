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    На автограф-сессию Селихова пришли более 1000 фанатов. Игрок провел с болельщиками три часа

    Фанатская организация «Фратрия» провела автограф-сессию с вратарем «Спартака» Александром Селиховым. На встречу пришли более тысячи поклонников красно-белых.

    «Более 1000 (!!!) болельщиков «Спартака» посетили автограф-сессию Александра Селихова!

    Вместо двух часов Саша общался почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр!» – говорится в сообщении «Фратрии».

    Селихов восстанавливается от травмы.

    Источник: Twitter

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    13.09.2018 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      Масоха 14 сентября 2018, 06:53

      Когда он приезжал в Орёл, народа тоже было очень много.Он каждому дал автограф и сфотографировался.Молодец!

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