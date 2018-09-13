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  • Кадиев: «Рэп-концерты в Дагестане? Мы не приветствуем людей нетрадиционной ориентации. Поддерживаю Нурмагомедова»

Кадиев: «Рэп-концерты в Дагестане? Мы не приветствуем людей нетрадиционной ориентации. Поддерживаю Нурмагомедова»

13 сентября 2018, 00:40
26

Владелец «Анжи» Осман Кадиев поделился мнением об отмене концерта Егора Крида в Дагестане.

«Абсолютно не нужны такие концерты. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации.

Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене.

Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Рэп не понимаю, не слушаю, как и все мои близкие. Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр. Кому нравится рэп, пусть поступает так же: едет туда, где выступает Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так», – сказал Кадиев.

9 сентября было решено отменить концерт Егора Крида в Дагестане из-за угроз в адрес исполнителя. Нурмагомедов отреагировал на это сообщение, написав в инстаграме: «Невелика потеря».

После этого Крид и рэпер Тимати обратились к Нурмагомедову, они не согласились с его позицией. Тогда Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме пост, в котором раскритиковал обоих исполнителей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (26)
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vavanze
1536788898
Нех тогда у нас стрелять на свадьбах,как вы это делаете у себя в горах.
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Ливepпуль
1536791832
Интересно как они там определяют, кто какой ориентации, или они своих видят из далека. Да и вообще Дагестан является такой же частью России, как и другие города, поэтому концерт имеет право давать любой Российский артист, либо отделяйтесь и мы посмеемся как вы без Российских денег жить будете
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Yev
1536795147
Я всячески против пропаганды этой голубятни, но не давать артисту выступить с концертами это какая-то дикость и средневековье.
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3a zenit
1536801776
а хера он за всех расписал?Если в Дагестане кому по нраву это дерьмо то пусть слушают-смотрят...что за бай-алибабай он вывернул из племени дикарей.Мне лично похер где он поёт ,что он поёт и эта херня не влияет на мой образ жизни...я их не замечаю и они ко мне не лезут.Пора за звиздёж вводить статью и если чиновник или должность важная нахер на Колыму!(простого смертного на бабло в разумной цене опустить)
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Petrak86
1536807207
а в чем навязывание? Людей заставляют ходить на концерты? Кто хочет - пусть идет, кому не нравится рэп - тот и не пойдет на концерт. Опять нетерпимость к тому, что чуждо кому-то лично? Как раз эти господа и навязывают всем жителям Дагестана ту культуру, которая близка им лично, не давая права выбора. Интересно, если Большой театр приедет в Дагестан на гастроли, тоже не дадут выступить? Мол, кому нравится - пусть едет в Москву. Ничего что желание побывать на концерте и возможность слетать на него в Москву - для многих несопоставимые вещи? Ведь стоимость концерта увеличивается в разы, не все могут себе позволить такое, в отличие от этих товарищей.
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Munez89
1536807435
У меня пару вопросов..Кто такой Крид? Почему директор Анжи может позволить себе сходить на классический концерт в Москве, при этом футболисты жрут на выездах дошираки?Почему имя Тимати появилось на футбольном сайте?
В этой статье все смешали)) культуру, футбол, якобы ущемление геев, UFC, так еще и Рамзан заступился за Тимати)...Короче всем на эту ситуацию должно быть по фиг, тогда все закончится))
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Kollljan
1536811017
Нужно вводить срочно в уголовный кодекс статью за мужеложество. И сажать этих тварей всех.
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mihail200606
1536811491
Тема внимания не стоит...
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Патронташ
1536812149
Другая культура по Кадиеву-это когда коз в горах драть нормально, а полуголым рэпером по сцене ходить аморально.Особенности национального менталитета.
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кузнецов артем
1536828238
Всегда знал что Хабиб неадекват... Он даже не понимает, что став медийным лицом ему надо аккуратнее свое мнение выражать. Как отметил Тимати для принципов Ислама то что он за деньги дерется в трусах это якобы нормально, а реп концерт нет...
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