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    Кадиев: «Рэп-концерты в Дагестане? Мы не приветствуем людей нетрадиционной ориентации. Поддерживаю Нурмагомедова»

    Владелец «Анжи» Осман Кадиев поделился мнением об отмене концерта Егора Крида в Дагестане.

    «Абсолютно не нужны такие концерты. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации.

    Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене.

    Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Рэп не понимаю, не слушаю, как и все мои близкие. Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр. Кому нравится рэп, пусть поступает так же: едет туда, где выступает Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так», – сказал Кадиев.

    9 сентября было решено отменить концерт Егора Крида в Дагестане из-за угроз в адрес исполнителя. Нурмагомедов отреагировал на это сообщение, написав в инстаграме: «Невелика потеря».

    После этого Крид и рэпер Тимати обратились к Нурмагомедову, они не согласились с его позицией. Тогда Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме пост, в котором раскритиковал обоих исполнителей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2018 00:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 13 сентября 2018, 13:03

      а што егор крид тоже гомик?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 сентября 2018, 11:43

      Всегда знал что Хабиб неадекват... Он даже не понимает, что став медийным лицом ему надо аккуратнее свое мнение выражать. Как отметил Тимати для принципов Ислама то что он за деньги дерется в трусах это якобы нормально, а реп концерт нет...

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 13 сентября 2018, 11:30

      Очень актуальный спортивный вопрос)

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 13 сентября 2018, 08:09

      Крид оказывается ещё и рэпер?! Стыдно за Рэп!!!

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 сентября 2018, 07:15

      Другая культура по Кадиеву-это когда коз в горах драть нормально, а полуголым рэпером по сцене ходить аморально.Особенности национального менталитета.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Патронташ 13 сентября 2018, 22:47

      Свечку держал?

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Makaweli 14 сентября 2018, 00:48

      Только в церкви. Скотоложцам с гор свидетели без надобности, а коза тем и хороша, что ничего не скажет.

      -1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Патронташ 14 сентября 2018, 20:34

      Фуфломицин

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Makaweli 16 сентября 2018, 00:06

      Зоофил

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Патронташ 16 сентября 2018, 01:51

      Я же пищу что ты пиз. абол который за слова ответить не сможет!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 сентября 2018, 07:04

      Тема внимания не стоит...

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 сентября 2018, 06:57

      Когда уже у нас кто-нибудь будет против подобных "артистов" кроме меня!?

      2
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      Рейтинг: +3959

      Kollljan 13 сентября 2018, 06:56

      Нужно вводить срочно в уголовный кодекс статью за мужеложество. И сажать этих тварей всех.

      4
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > Kollljan 13 сентября 2018, 12:09

      Не вводить, а возвращать как в СССР, была УК 121-ой статьи.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 сентября 2018, 05:57

      У меня пару вопросов..Кто такой Крид? Почему директор Анжи может позволить себе сходить на классический концерт в Москве, при этом футболисты жрут на выездах дошираки?Почему имя Тимати появилось на футбольном сайте?

      В этой статье все смешали)) культуру, футбол, якобы ущемление геев, UFC, так еще и Рамзан заступился за Тимати)...Короче всем на эту ситуацию должно быть по фиг, тогда все закончится))

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 13 сентября 2018, 05:53

      а в чем навязывание? Людей заставляют ходить на концерты? Кто хочет - пусть идет, кому не нравится рэп - тот и не пойдет на концерт. Опять нетерпимость к тому, что чуждо кому-то лично? Как раз эти господа и навязывают всем жителям Дагестана ту культуру, которая близка им лично, не давая права выбора. Интересно, если Большой театр приедет в Дагестан на гастроли, тоже не дадут выступить? Мол, кому нравится - пусть едет в Москву. Ничего что желание побывать на концерте и возможность слетать на него в Москву - для многих несопоставимые вещи? Ведь стоимость концерта увеличивается в разы, не все могут себе позволить такое, в отличие от этих товарищей.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Petrak86 13 сентября 2018, 07:15

      А разве Бузову не навязывают россиянам? Волочкову, шурыгину? Интернет только о них и писал, Бузова вышла без трусов, Волочкова сделала шпагат,это и есть навязывают народу всякую нечисть, а повестись на это личное дело каждого, но согласись это раздражает!

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