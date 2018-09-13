Кадиев: «Рэп-концерты в Дагестане? Мы не приветствуем людей нетрадиционной ориентации. Поддерживаю Нурмагомедова»

Владелец «Анжи» Осман Кадиев поделился мнением об отмене концерта Егора Крида в Дагестане.

«Абсолютно не нужны такие концерты. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации.

Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене.

Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Рэп не понимаю, не слушаю, как и все мои близкие. Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр. Кому нравится рэп, пусть поступает так же: едет туда, где выступает Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так», – сказал Кадиев.

9 сентября было решено отменить концерт Егора Крида в Дагестане из-за угроз в адрес исполнителя. Нурмагомедов отреагировал на это сообщение, написав в инстаграме: «Невелика потеря».

После этого Крид и рэпер Тимати обратились к Нурмагомедову, они не согласились с его позицией. Тогда Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме пост, в котором раскритиковал обоих исполнителей.