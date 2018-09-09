Дзюба: «Пора становиться чемпионом России»

Удачи, Артём, тебе и Семаку. Тот не солдат, кто не мечтает стать генералом. А злопыхатели пусть злопыхают. Работа у них такая - говном исходить.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в этом сезоне намерен стать чемпионом России.
«В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого всe, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты», – сказал Дзюба.
На данный момент петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ.