Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Пора становиться чемпионом России»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в этом сезоне намерен стать чемпионом России.

    «В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого всe, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты», – сказал Дзюба.

    На данный момент петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2018 21:44
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 10 сентября 2018, 15:17

      Удачи, Артём, тебе и Семаку. Тот не солдат, кто не мечтает стать генералом. А злопыхатели пусть злопыхают. Работа у них такая - говном исходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 сентября 2018, 12:10

      Когда же этот дылда поймёт, что каждое его интервью - это один незабитый гол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 10:19

      Свои претензии на Титул Чемпиона надо доказывать игрой а не словами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 10 сентября 2018, 07:51

      мечты идиота

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 10 сентября 2018, 06:55

      Вспомнил Темка, зачем на поле бегаешь???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 10 сентября 2018, 05:36

      Только в России к 30 годам созревают чемпионы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 05:32

      Терпеть не могу, когда глаголют о чемпионстве в самом начале сезона.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Nik SM 10 сентября 2018, 00:15

      Отсосямбу ни кто не отменял, пора ему ага

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 10 сентября 2018, 00:08

      в конце турнира и узнаем кто чемпион!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 10 сентября 2018, 00:07

      Тёмка заслужил)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11