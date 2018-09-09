Дзюба: «Пора становиться чемпионом России»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в этом сезоне намерен стать чемпионом России.

«В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл. Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне – победить в турнире. Я лично сделаю для этого всe, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты», – сказал Дзюба.

На данный момент петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ.