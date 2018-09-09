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    Рюдигер: «Только один игрок в мире сейчас сильнее Азара»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высоко отозвался о своем партнере по команде Эдене Азаре. По его мнению, в настоящее время бельгиец по мастерству уступает лишь нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Мбаппе невероятно быстр, очень хорош. Чтобы остановить его, вы должны действовать всей командой. Потому что, если вы попытаетесь сделать это в одиночку… Удачи!

    Но для меня лучший в мире – это Месси. А следом Азар», – сказал Рюдигер.

    В этом сезоне Азар провел четыре матча, забил два гола и сделал две результативные передачи. На счету Месси четыре мяча и три голевых паса в четырех встречах.

    Источник: Tribalfootball

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    09.09.2018 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 23:12

      Антонио, это твоё субъективное заблуждение.

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