Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нисимура: «Переход в ЦСКА – важнейший шаг в моей карьере»

7 сентября 2018, 13:06
6

Новичок ЦСКА Такума Нисимура поделился впечатлениями от перехода в ЦСКА.

Армейцы купили 21-летнего японца этим летом за 1 миллион евро.

– Я очень рад и счастлив быть здесь.

– Тяжело ли далось решение перейти в ЦСКА, в клуб из совершенно другой страны?

– Наоборот, очень легко. Я хотел выйти на новый уровень, поэтому переход в ЦСКА – важнейший шаг в моей карьере. Нет сомнений, что я поступил правильно.

– Расскажи о своих сильных сторонах.

– Я атакующий футболист и выделяюсь игрой у чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества. Хочу действовать продуктивно, набирать очки за результативность.

– Как оценишь силу своих новых партнеров?

– Сразу почувствовал высокий уровень. Хочу адаптироваться к нему. Меня в первую очередь удивила скорость. Здесь все намного быстрее, чем в Японии. Но я уверен, что смогу соответствовать этому уровню и приносить ЦСКА пользу.

– ЦСКА – один из самых популярных клубов России, тебе это известно?

– ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов. Самое важное – выигрывать титул каждый год, чтобы выступать в этом турнире. Я уже понял, что это наша главная задача. Нам по силам бороться за первое место. Хочу помочь команде в этом.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
himik2-62
1536318813
понял,ну и молодец
Ответить
FanatSerj
1536319049
"Здесь все намного быстрее, чем в Японии" Если тебя РПЛ так впечатлил, то играя с реалом в ЛЧ ты в обморок не упади совсем )) А то в прошлом розыгрыше Спартак сыграл на выезде с Ливером, так закалупались мяч из сетки доставать, а они все бегут и бегут ))
Ответить
vladimir-7
1536320846
Конечно правильно сделал, что перешел в ПФК ЦСКА и теперь твоя основная задача забивать соперникам как можно больше голов. От этого и зависит дальнейшее выступление команды в ЛЧ или ЛЕ. Молодец! Успехов и удачи тебе в ЦСКА!!!
Ответить
Стаz
1536321963
Думаю из него выдет толк, парень как и все азиаты трудолюбивый, и хочет в Европу потом, а скауты ЦСКА редко ошибаются. Так что если все срастётся, то выиграет и футболист и клуб.
Ответить
Рубинище
1536332721
Меня в первую очередь удивила скорость. Здесь все намного быстрее, чем в Японии. Насмешил, РПЛ и скорость, как небо и земля.. Они там в Японии ползаю что ли. Но настрой мне нравится
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
1
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
1
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+