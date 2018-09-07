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    Нисимура: «Переход в ЦСКА – важнейший шаг в моей карьере»

    Новичок ЦСКА Такума Нисимура поделился впечатлениями от перехода в ЦСКА.

    Армейцы купили 21-летнего японца этим летом за 1 миллион евро.

    – Я очень рад и счастлив быть здесь.

    – Тяжело ли далось решение перейти в ЦСКА, в клуб из совершенно другой страны?

    – Наоборот, очень легко. Я хотел выйти на новый уровень, поэтому переход в ЦСКА – важнейший шаг в моей карьере. Нет сомнений, что я поступил правильно.

    – Расскажи о своих сильных сторонах.

    – Я атакующий футболист и выделяюсь игрой у чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества. Хочу действовать продуктивно, набирать очки за результативность.

    – Как оценишь силу своих новых партнеров?

    – Сразу почувствовал высокий уровень. Хочу адаптироваться к нему. Меня в первую очередь удивила скорость. Здесь все намного быстрее, чем в Японии. Но я уверен, что смогу соответствовать этому уровню и приносить ЦСКА пользу.

    – ЦСКА – один из самых популярных клубов России, тебе это известно?

    – ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов. Самое важное – выигрывать титул каждый год, чтобы выступать в этом турнире. Я уже понял, что это наша главная задача. Нам по силам бороться за первое место. Хочу помочь команде в этом.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.09.2018 13:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 сентября 2018, 18:05

      Меня в первую очередь удивила скорость. Здесь все намного быстрее, чем в Японии.
      Насмешил, РПЛ и скорость, как небо и земля.. Они там в Японии ползаю что ли. Но настрой мне нравится

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 сентября 2018, 15:06

      Думаю из него выдет толк, парень как и все азиаты трудолюбивый, и хочет в Европу потом, а скауты ЦСКА редко ошибаются. Так что если все срастётся, то выиграет и футболист и клуб.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 сентября 2018, 14:47

      Конечно правильно сделал, что перешел в ПФК ЦСКА и теперь твоя
      основная задача забивать соперникам как можно больше голов. От
      этого и зависит дальнейшее выступление команды в ЛЧ или ЛЕ.
      Молодец! Успехов и удачи тебе в ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 сентября 2018, 14:17

      "Здесь все намного быстрее, чем в Японии"
      Если тебя РПЛ так впечатлил, то играя с реалом в ЛЧ ты в обморок не упади совсем ))
      А то в прошлом розыгрыше Спартак сыграл на выезде с Ливером, так закалупались мяч из сетки доставать, а они все бегут и бегут ))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > FanatSerj 7 сентября 2018, 20:47

      Он прав. Я видел пару матчей японской лиги. Там очень медленный футбол даже по меркам нашей РПЛ. Ну, а по испанским меркам, там просто футбол пешком...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 7 сентября 2018, 14:13

      понял,ну и молодец

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