Нисимура: «Переход в ЦСКА – важнейший шаг в моей карьере»

Новичок ЦСКА Такума Нисимура поделился впечатлениями от перехода в ЦСКА.

Армейцы купили 21-летнего японца этим летом за 1 миллион евро.

– Я очень рад и счастлив быть здесь.

– Тяжело ли далось решение перейти в ЦСКА, в клуб из совершенно другой страны?

– Наоборот, очень легко. Я хотел выйти на новый уровень, поэтому переход в ЦСКА – важнейший шаг в моей карьере. Нет сомнений, что я поступил правильно.

– Расскажи о своих сильных сторонах.

– Я атакующий футболист и выделяюсь игрой у чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества. Хочу действовать продуктивно, набирать очки за результативность.

– Как оценишь силу своих новых партнеров?

– Сразу почувствовал высокий уровень. Хочу адаптироваться к нему. Меня в первую очередь удивила скорость. Здесь все намного быстрее, чем в Японии. Но я уверен, что смогу соответствовать этому уровню и приносить ЦСКА пользу.

– ЦСКА – один из самых популярных клубов России, тебе это известно?

– ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов. Самое важное – выигрывать титул каждый год, чтобы выступать в этом турнире. Я уже понял, что это наша главная задача. Нам по силам бороться за первое место. Хочу помочь команде в этом.