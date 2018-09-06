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    Вальверде не спешит обсуждать новый контракт с «Барселоной»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что не торопится продлевать контракт с клубом.

    Нынешнее соглашение специалиста истекает в конце этого сезона. Испанец относится к своему договору как к повторяющемуся контракту и не будет форсировать данный вопрос во время сезона.

    «Я не говорил ни с кем о клубе. Тренеры двигаются день за днем, неделю за неделей. Кажется, преждевременно говорить о контракте в данный момент», – сказал Вальверде на прошлой неделе.

    Источник: Tribalfootball

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    06.09.2018 14:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 сентября 2018, 22:07

      логично. этот сезон его рассудит. в первую очередь, ЛЧ.

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