Вальверде не спешит обсуждать новый контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что не торопится продлевать контракт с клубом.

Нынешнее соглашение специалиста истекает в конце этого сезона. Испанец относится к своему договору как к повторяющемуся контракту и не будет форсировать данный вопрос во время сезона.

«Я не говорил ни с кем о клубе. Тренеры двигаются день за днем, неделю за неделей. Кажется, преждевременно говорить о контракте в данный момент», – сказал Вальверде на прошлой неделе.