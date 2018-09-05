«Челси» презентовал новую форму. Клубный логотип светоотражающий, в футболку вшит чип

Найк с дулся. С каждом разом формы всё более убогие чуть лучше пижамы, но не всегда иногда прямо пижама. Для чего чип и светоотражающий элемент вообще не понятно. Это чтобы наверное не теряли друг друга, когда в потёмках играть будут.
«Челси» презентовал третий комплект формы на сезон-2018/19. Он выполнен в светло-голубом цвете с серыми вставками на груди.
Логотип клуба и спонсора светоотражающий, в форму вшит чип с технологией NikeConnect. С его помощью можно получить доступ к клубному магазину через смартфон и посмотреть обзоры игр команды.
Серые вставки на груди выполнены в виде карты района Челси в Лондоне.
twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 сентября 2018 г.