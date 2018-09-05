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    «Челси» презентовал новую форму. Клубный логотип светоотражающий, в футболку вшит чип

    «Челси» презентовал третий комплект формы на сезон-2018/19. Он выполнен в светло-голубом цвете с серыми вставками на груди.

    Логотип клуба и спонсора светоотражающий, в форму вшит чип с технологией NikeConnect. С его помощью можно получить доступ к клубному магазину через смартфон и посмотреть обзоры игр команды.

    Серые вставки на груди выполнены в виде карты района Челси в Лондоне.

    Источник: Footyheadlines.com

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    05.09.2018 19:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 сентября 2018, 08:29

      Найк с дулся. С каждом разом формы всё более убогие чуть лучше пижамы, но не всегда иногда прямо пижама. Для чего чип и светоотражающий элемент вообще не понятно. Это чтобы наверное не теряли друг друга, когда в потёмках играть будут.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 сентября 2018, 06:20

      Я где-то год-два назад говорил, что будут похожие вещи, всякие чипы, датчики встроенные, на что мне ответили, что я дурак и это плохая идея. Ну-ну...
      Третьи комплекты у топ-клубов в этот раз прямо все дизайнерские, модные)

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 сентября 2018, 23:58

      А на кой Х там нужен чип,не понятно,будем разбираться...

      0
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 5 сентября 2018, 23:14

      Cyberpunk

      1
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 5 сентября 2018, 22:37

      нано технології

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 5 сентября 2018, 20:39

      Логотип, конечно, крут, но... футболка.....почему на ней какие-то белые пятна?)

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 сентября 2018, 20:11

      Круть

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