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    Кокорин в третий раз стал спонсором фестиваля «Большие звезды светят малым». Он обеспечил формой 2150 игроков

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выделил средства на приобретение экипировки участникам 10-го юбилейного международного фестиваля «Большие звeзды светят малым». Он обеспечил формой 2150 человек из 125 команд.

    Форвард петербуржцев выступает спонсором фестиваля уже третий год подряд. Предстоящее мероприятие пройдет в сентябре на пяти стадионах Новороссийска, Анапы, Витязева, в том числе на полях учебно-тренировочной базы «Понтос», и стадионе ДЮСШ.

    Источник: ДФЛ

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    04.09.2018 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 20:51

      Побольше бы помогающих детскому футболу -- МОЛОДЕЦ КОКОША !!!

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 сентября 2018, 16:59

      Всегда Россия славилась такими меценатами и людьми,на них государство и держалось,а само государство чхать хотело на нас и на форму и на спорт...

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