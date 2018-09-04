Кокорин в третий раз стал спонсором фестиваля «Большие звезды светят малым». Он обеспечил формой 2150 игроков

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выделил средства на приобретение экипировки участникам 10-го юбилейного международного фестиваля «Большие звeзды светят малым». Он обеспечил формой 2150 человек из 125 команд.

Форвард петербуржцев выступает спонсором фестиваля уже третий год подряд. Предстоящее мероприятие пройдет в сентябре на пяти стадионах Новороссийска, Анапы, Витязева, в том числе на полях учебно-тренировочной базы «Понтос», и стадионе ДЮСШ.