Боярский: «Зенит» и «Спартак» играли так, будто завтра всех футболистов повесят или расстреляют за неудачный матч»

Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча шестого тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) остался не доволен тем, что команды не смогли забить. По его словам, игре не хватало страсти.

«Соответствовала ли встреча приставке «супер»? Нет. Мне кажется, что команды, которые являются лидерами чемпионата страны, должны уметь забивать. Понимаю, что это достойные и равнозначные соперники. Но у меня такое ощущение, и тем, и другим не хватало мотивации.

Не было страсти, которую мы видим в европейском футболе. Как будто завтра всех игроков повесят или расстреляют за неудачный матч, и они действуют с особым настроением. Первый тайм вялым получился, второй стал более напряженным за счет эмоций зрителей, нагнетанию атмосферы, но мастерства, которого мы ждали, в исполнении команд не было», – сказал Боярский.