Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боярский: «Зенит» и «Спартак» играли так, будто завтра всех футболистов повесят или расстреляют за неудачный матч»

Боярский: «Зенит» и «Спартак» играли так, будто завтра всех футболистов повесят или расстреляют за неудачный матч»

3 сентября 2018, 13:22
16

Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча шестого тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) остался не доволен тем, что команды не смогли забить. По его словам, игре не хватало страсти.

«Соответствовала ли встреча приставке «супер»? Нет. Мне кажется, что команды, которые являются лидерами чемпионата страны, должны уметь забивать. Понимаю, что это достойные и равнозначные соперники. Но у меня такое ощущение, и тем, и другим не хватало мотивации.

Не было страсти, которую мы видим в европейском футболе. Как будто завтра всех игроков повесят или расстреляют за неудачный матч, и они действуют с особым настроением. Первый тайм вялым получился, второй стал более напряженным за счет эмоций зрителей, нагнетанию атмосферы, но мастерства, которого мы ждали, в исполнении команд не было», – сказал Боярский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мары
1535973221
Не знаю какую страсть он не увидел.Но не давать сопернику поразить свои ворота тоже надо уметь.На это так же страсть требуется.
Ответить
ivanthebest
1535977604
Этим Боярский собственно расписался в своей несостоятельности оценки происходящего в футболе. Предлагаю дальше не постить постоянно его интервью, а к тем, что будут, относиться с изрядной долей иронией, как и к высказываниям Орлова.
Ответить
Полная Канистра
1535978411
в Москве будет страсть и голы Миша
Ответить
Decorhome
1535981626
вот так бы каждый матч
Ответить
amazonaws
1535981940
Мотивация у игроков Зенита БЫЛА, но она не была подкреплена мастерством ОСМЫСЛЕННЫХ атакующих действий!!! Плохо у Зенита была выстроена атакующая игра за счёт отсутствия взаимодействия. Не было стабильной и осмысленной игры. Команды не играли, а мучились на поле. Нет у Зенита игрового запаса прочности и футбольной МЫСЛИ на поле. Нет точного паса с выходом на ударную позицию, а если и есть пас, то в борьбу или слишком НЕ ТОЧНЫЙ. Много брака в передачах. С дуру ЛУПЯТ мимо ворот, по воробьям или прямо вратарю в руки. За все 90 минут всего по разу у команд была возможность отличиться, а остальные удары летели мимо. Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН! Семаку надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.
Ответить
Zenmaster
1535982063
Хорошая игра !!! В других чем-х ничьих -- полным полно !!! Куйню Миша морозит !!!
Ответить
яцык
1535983477
а не помешало бы
Ответить
la verdad
1535984198
Три - четыре осмысленные атаки на две команды за матч это мало. Огромное количество брака в передачах, при приёме. Обрезы и выносы. Начало атак вратарём передачей на 60 м. Это нельзя назвать футболом высокого уровня.
Ответить
OfaZavr
1535991375
хорошая игра получилась пусть и без голов. все присутствовало и зрелищность и борьба и напряжение. странно что ему так показалось.
Ответить
zigbert
1536053462
Здесь Михаил не прав.Матч получился очень напряженным и борьба была на всех участках поля.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+