Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боярский: «Зенит» и «Спартак» играли так, будто завтра всех футболистов повесят или расстреляют за неудачный матч»

    Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча шестого тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) остался не доволен тем, что команды не смогли забить. По его словам, игре не хватало страсти.

    «Соответствовала ли встреча приставке «супер»? Нет. Мне кажется, что команды, которые являются лидерами чемпионата страны, должны уметь забивать. Понимаю, что это достойные и равнозначные соперники. Но у меня такое ощущение, и тем, и другим не хватало мотивации.

    Не было страсти, которую мы видим в европейском футболе. Как будто завтра всех игроков повесят или расстреляют за неудачный матч, и они действуют с особым настроением. Первый тайм вялым получился, второй стал более напряженным за счет эмоций зрителей, нагнетанию атмосферы, но мастерства, которого мы ждали, в исполнении команд не было», – сказал Боярский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:31

      Здесь Михаил не прав.Матч получился очень напряженным и борьба была на всех участках поля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 19:16

      хорошая игра получилась пусть и без голов. все присутствовало и зрелищность и борьба и напряжение. странно что ему так показалось.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 сентября 2018, 17:16

      Три - четыре осмысленные атаки на две команды за матч это мало. Огромное количество брака в передачах, при приёме. Обрезы и выносы. Начало атак вратарём передачей на 60 м. Это нельзя назвать футболом высокого уровня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 3 сентября 2018, 17:04

      а не помешало бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 16:41

      Хорошая игра !!! В других чем-х ничьих -- полным полно !!! Куйню Миша морозит !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 сентября 2018, 16:39

      Мотивация у игроков Зенита БЫЛА, но она не была подкреплена мастерством ОСМЫСЛЕННЫХ атакующих действий!!!
      Плохо у Зенита была выстроена атакующая игра за счёт отсутствия взаимодействия.
      Не было стабильной и осмысленной игры.
      Команды не играли, а мучились на поле.
      Нет у Зенита игрового запаса прочности и футбольной МЫСЛИ на поле.
      Нет точного паса с выходом на ударную позицию, а если и есть пас, то в борьбу или слишком НЕ ТОЧНЫЙ.
      Много брака в передачах.
      С дуру ЛУПЯТ мимо ворот, по воробьям или прямо вратарю в руки.
      За все 90 минут всего по разу у команд была возможность отличиться, а остальные удары летели мимо.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
      Семаку надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 сентября 2018, 16:33

      вот так бы каждый матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 15:40

      в Москве будет страсть и голы Миша

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 сентября 2018, 15:26

      Этим Боярский собственно расписался в своей несостоятельности оценки происходящего в футболе. Предлагаю дальше не постить постоянно его интервью, а к тем, что будут, относиться с изрядной долей иронией, как и к высказываниям Орлова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 сентября 2018, 14:13

      Не знаю какую страсть он не увидел.Но не давать сопернику поразить свои ворота тоже надо уметь.На это так же страсть требуется.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11