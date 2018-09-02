Стадион «Краснодара» принял миллионного посетителя

Стадион «Краснодара» принял миллионого посетителя. Это произошло на матче 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

«Этой цифры арена достигла, проведя 41 игру, четыре из которых были встречами национальных сборных.

Юбилейным миллионным посетителем стал юный болельщик Анатолий Тимофеев. В перерыве матча ему был торжественно вручен ценный подарок – ВИП-абонемент на домашние матчи ФК «Краснодар» в текущем сезоне РПЛ и Лиги Европы УЕФА», – говорится в сообщении на официальном сайте «быков».

Стадион «Краснодар» был открыт в октябре 2016 года.