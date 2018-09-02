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    Стадион «Краснодара» принял миллионного посетителя

    Стадион «Краснодара» принял миллионого посетителя. Это произошло на матче 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

    «Этой цифры арена достигла, проведя 41 игру, четыре из которых были встречами национальных сборных.

    Юбилейным миллионным посетителем стал юный болельщик Анатолий Тимофеев. В перерыве матча ему был торжественно вручен ценный подарок – ВИП-абонемент на домашние матчи ФК «Краснодар» в текущем сезоне РПЛ и Лиги Европы УЕФА», – говорится в сообщении на официальном сайте «быков».

    Стадион «Краснодар» был открыт в октябре 2016 года.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    02.09.2018 07:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 2 сентября 2018, 10:09

      Вот это нормальный показатель !!! Браво

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