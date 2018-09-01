Матч ЦСКА – «Реал» может пройти в «Лужниках»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» может пройти на стадионе «Лужники».

«Прорабатываем вопрос, но по регламенту нужно проводить на одном стадионе. Потому либо все три матча играть на «ВЭБ Арене», либо на «Лужниках», – сказал Бабаев.

Матч с «Реалом» состоится 2 октября.