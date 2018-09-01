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    Матч ЦСКА – «Реал» может пройти в «Лужниках»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» может пройти на стадионе «Лужники».

    «Прорабатываем вопрос, но по регламенту нужно проводить на одном стадионе. Потому либо все три матча играть на «ВЭБ Арене», либо на «Лужниках», – сказал Бабаев.

    Матч с «Реалом» состоится 2 октября.

    Источник: Sport24

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    01.09.2018 19:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 4 сентября 2018, 20:08

      Вот и хвалёные европейские законы! С какого перепугу нельзя проводить матчи на разных стадионах, если они соответствуют? Тупейшее правило. А мы РФС полосуем. Эти в Европе тоже думают через раз

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 сентября 2018, 23:59

      А почему? из-за огромной вместимости лужников?

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 20:18

      Цены будут сдерживать болельщиков и никакой выгоды не будет.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 сентября 2018, 19:40

      В Луже, за все игры соберете половину стадиона (в лучшем случае) и
      за аренду стадиона заплатите ХЗ сколько, а дома болельщиков будет
      столько же, а доход больше, т.к. за аренду не нужно платить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 сентября 2018, 19:21

      Было бы здорово на "Луже" провести, но боюсь, с Ромой и тем более с Викторией аншлага не будет, цены загнут заоблачные

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Vickont 1 сентября 2018, 20:00

      на луже его и на Реале не будет.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Vickont 1 сентября 2018, 21:20

      Судя по прошлому году билеты на лч разлетелись за несколько дней. Разовый билет на один матч уже не продавался

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