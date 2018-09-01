Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» вылетел в Санкт-Петербург. На игру с «Зенитом» отправились 22 футболиста

    «Спартак» отправился в Санкт-Петербург на матч шестого тура РПЛ против «Зенита».

    В заявку на игру вошли 22 футболиста.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2018 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 1 сентября 2018, 23:19

      ну что,. окропим снежок красненьким???? ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 сентября 2018, 21:46

      Максименке мало не покажется, на всю жизнь запомнит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 19:38

      Пусть нам повезет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 19:03

      полный вперед и удачи!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2525

      Челнинец 1 сентября 2018, 17:19

      Защита привезет, на фланг никого не купили, самая проблемная зона

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 1 сентября 2018, 16:37

      Фактически боевой состав.Даже и без Промеса.
      Теперь у нас будет другая игра.Эпоха Антохи закончилась.
      Пришло время для других героев.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 16:28

      Без Промеса ни-ни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 1 сентября 2018, 16:28

      Пусть победит сильнейший, на данный момент.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > ухоженный крокодил 1 сентября 2018, 18:12

      Орфографию лучше бы учил в школе, озабоченный ты наш.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > ухоженный крокодил 1 сентября 2018, 22:40

      А причём здесь буква, которую ПОДПИСЫВАЮТ?)) Вот потому и озабоченный. Тебе на заметку - подписывают документы, а букву, к слову, приписывают, либо дописывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 1 сентября 2018, 16:23

      Удачи нам!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 1 сентября 2018, 16:17

      Удачи!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11