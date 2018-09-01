«Спартак» вылетел в Санкт-Петербург. На игру с «Зенитом» отправились 22 футболиста

«Спартак» отправился в Санкт-Петербург на матч шестого тура РПЛ против «Зенита».
В заявку на игру вошли 22 футболиста.
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: ФК «Спартак»