Моуринью: «Я – один из величайших тренеров»

Да не спорте вы мужики. Все равно Я самый величайший тренер. Моя дворовая команда НИКОГДА! не проигрывала в своем дворе.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает себя одним из великих тренеров в мире. Такую точку зрения португалец высказал в беседе с журналистами.
«Я – один из величайших тренеров в мире, и под моим руководством находится такой же величайший клуб. На моем счету восемь национальных трофеев. Я – единственный специалист, выигравший Испанию, Италию и Англию», – сказал тренер.
«Юнайтед» в АПЛ идет 13-м.