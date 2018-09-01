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    Моуринью: «Я – один из величайших тренеров»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает себя одним из великих тренеров в мире. Такую точку зрения португалец высказал в беседе с журналистами.

    «Я – один из величайших тренеров в мире, и под моим руководством находится такой же величайший клуб. На моем счету восемь национальных трофеев. Я – единственный специалист, выигравший Испанию, Италию и Англию», – сказал тренер.

    «Юнайтед» в АПЛ идет 13-м.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.09.2018 09:39
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:35

      Да не спорте вы мужики. Все равно Я самый величайший тренер. Моя дворовая команда НИКОГДА! не проигрывала в своем дворе.

      -1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 сентября 2018, 17:27

      А Папа Карло разве не выигрывал? Даже 5, Франция и Германия еще вроде

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 1 сентября 2018, 17:20

      Понты корявые! Лучше бы делами доказывал, а не языком трепал!

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Fin035 1 сентября 2018, 17:28

      мудень, надеюсь он больше никому не нужен будет. может понтов поубавится

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 17:10

      Гвардиола тоже выигрывал титулы в трех странах ,но что то молчит.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 1 сентября 2018, 16:39

      У меня после прихода Жозе Моуринью в МЮ и симпатия к клубу куда-то растворилась...

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 сентября 2018, 15:20

      Да с Мю уже 3 тренера работали и хоть бы что... 2 место с Янгом Матичем Валенсией Фелайни, лидером которого надо усаживать на лавку(Погба) и форвардом который не оправдал надежд(Лукаку) это хороший результат. Когда он закончит тренировать он будет одним из величайших и никто с этим ничего не сможет поделать... Лично мне Моура даже жалко, у него не команда а набор тех кто не оправдал его ожиданий Линделеф Погба Лукаку Санчес и старперов негодных Мата Фелайни Матич Янг Валенсия. Надеюсь его уволят, хватит с него мучений в этом убогом клубе.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 сентября 2018, 14:54

      Жозе застрял где-то в 2010-ом.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 сентября 2018, 13:28

      О да, разумеется, как же иначе?

      1
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      Рейтинг: +161

      Лошак 1 сентября 2018, 13:11

      Моур тренер большой, но после него остаётся выжженная земля. Интер тому пример. Да и ничего нового он не генерирует.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 12:06

      ну так кто бы сомневался что он так думает))

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