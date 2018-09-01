Моуринью: «Я – один из величайших тренеров»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает себя одним из великих тренеров в мире. Такую точку зрения португалец высказал в беседе с журналистами.

«Я – один из величайших тренеров в мире, и под моим руководством находится такой же величайший клуб. На моем счету восемь национальных трофеев. Я – единственный специалист, выигравший Испанию, Италию и Англию», – сказал тренер.

«Юнайтед» в АПЛ идет 13-м.