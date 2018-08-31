Кафельников: «Если Дзюба думает, что забьет «Спартаку», то он ошибается. Жиго с Джикией его уничтожат»

Известный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от центрального матча 6-тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

– На данный момент «Спартак» – главный соперник «Зенита» в борьбе за первое место в РПЛ?

– Еще рано об этом говорить, но после матча будет понятно. Если «Спартак» сыграет вничью или победит, то, думаю, станет главным соперником. Необходимо дождаться результата встречи.

– Может быть, скажется фактор Дзюбы, который находится в хорошей форме, регулярно забивает?

– Его уничтожат Жиго вместе с Джикией (улыбается). Еще и в воротах Максименко, поэтому я вообще не переживаю. Если Дзюба думает, что забьет гол «Спартаку», то он глубоко ошибается.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.