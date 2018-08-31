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  • Кафельников: «Если Дзюба думает, что забьет «Спартаку», то он ошибается. Жиго с Джикией его уничтожат»

Кафельников: «Если Дзюба думает, что забьет «Спартаку», то он ошибается. Жиго с Джикией его уничтожат»

31 августа 2018, 12:47
27

Известный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от центрального матча 6-тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

– На данный момент «Спартак» – главный соперник «Зенита» в борьбе за первое место в РПЛ?

– Еще рано об этом говорить, но после матча будет понятно. Если «Спартак» сыграет вничью или победит, то, думаю, станет главным соперником. Необходимо дождаться результата встречи.

– Может быть, скажется фактор Дзюбы, который находится в хорошей форме, регулярно забивает?

– Его уничтожат Жиго вместе с Джикией (улыбается). Еще и в воротах Максименко, поэтому я вообще не переживаю. Если Дзюба думает, что забьет гол «Спартаку», то он глубоко ошибается.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (27)
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Dguffin
1535709611
О, петух закукарекал.
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Project Бабангида
1535710037
всё будет гораздо прозаичней! забьёт забалотный, потому что его нельзя уничтожить)
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ВетеR
1535710180
Зачем берут интервью у больного ?((
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Бабушка Зильзиля
1535710936
Одна вермишель в больном чугунке.
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MaxRnD
1535711112
Дорогая передача! В воскресенье, чуть не плача, Вся Канатчикова дача К телевизору рвалась, - Вместо чтоб поесть, помыться, Уколоться и забыться, Вся безумная больница У экрана собралась.
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Чикомас
1535711133
....а теннисист был хороший...
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smersh45
1535712885
болезнь прогрессирует
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sv1969
1535713423
Тот случай,когда лучше промолчать!
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mihapaevlov
1535713562
Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://ubit.link/XJp8m
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Мары
1535713704
После матча ни чего не будет понятно.Сезон длинный и прошлый год безапелляционно показал, что один матч в розыгрыше, ни чего не решает. А Дзюба может как забить , так и не забить.Это дело случая.А центр обороны сейчас у Спартака действительно солидный.Жду красивый, качественный футбол.
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