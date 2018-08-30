Уткин: «ЦСКА способен рассыпаться. В одной игре в группе Лиги чемпионов точно будет катастрофа»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу грядущей жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, в которой станут известны соперники ЦСКА и «Локомотива».

Мероприятие пройдет сегодня, 30 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я немного отвык ванговать, отвык еще до появления этого слова. Меня не дико волнует состав групп наших команд, пока он не сложился. Просто потому, что совершенно сейчас не в этом дело. Мало того, пребывание «Локомотива» в первой корзине особенно ничего не дает и не меняет. Ну, занял «Локо» место в матках; ну, достанется ему, например, из второй корзины тот, который бы выпал раньше из первой – сопоставимого класса и уж точно с громыхающими титулами.

Вообще состав лиги сильнее прошлого года. Из-за новой формулы отбора. Точно сильнее. Сейчас главная проблема лишь в поиске игры. В том, чтобы предстать командой не на марше или в поиске, а в разумно выбранной компоновке, сильными сторонами наружу, слабостями внутрь.

ЦСКА даже поинтереснее. Команда получается обновленная и дерзкая, способная удивлять и расти. Рассыпаться в общем-то тоже способная. Мало того, я думаю, что в одной игре точно будет катастрофа. Но если только в одной, не страшно.

Я бы пожелал в первую очередь удачной жеребьевки в смысле календаря. Гораздо оптимистичней выглядит перспектива в любой группе, если посильный нашей команде соперник (а один такой наверняка будет в любом раскладе) выпал на третий-четвертый матч – на спаренный. Тогда есть все шансы исправить положение, улучшить его по ходу турнира и дольше сохранять шансы на выход.

Куда хуже, если здоровая лбина в этих играх достанется. Любой клуб-монстр старается быстрее решить проблему выхода. С таким хорошо встречаться по второму разу в конце, когда ему, возможно, много уже и не надо будет.

В общем, календарь важнее состава группы», – написал Уткин в телеграме.