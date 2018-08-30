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  • Уткин: «ЦСКА способен рассыпаться. В одной игре в группе Лиги чемпионов точно будет катастрофа»

Уткин: «ЦСКА способен рассыпаться. В одной игре в группе Лиги чемпионов точно будет катастрофа»

30 августа 2018, 15:25
45

Комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу грядущей жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, в которой станут известны соперники ЦСКА и «Локомотива».

Мероприятие пройдет сегодня, 30 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я немного отвык ванговать, отвык еще до появления этого слова. Меня не дико волнует состав групп наших команд, пока он не сложился. Просто потому, что совершенно сейчас не в этом дело. Мало того, пребывание «Локомотива» в первой корзине особенно ничего не дает и не меняет. Ну, занял «Локо» место в матках; ну, достанется ему, например, из второй корзины тот, который бы выпал раньше из первой – сопоставимого класса и уж точно с громыхающими титулами.

Вообще состав лиги сильнее прошлого года. Из-за новой формулы отбора. Точно сильнее. Сейчас главная проблема лишь в поиске игры. В том, чтобы предстать командой не на марше или в поиске, а в разумно выбранной компоновке, сильными сторонами наружу, слабостями внутрь.

ЦСКА даже поинтереснее. Команда получается обновленная и дерзкая, способная удивлять и расти. Рассыпаться в общем-то тоже способная. Мало того, я думаю, что в одной игре точно будет катастрофа. Но если только в одной, не страшно.

Я бы пожелал в первую очередь удачной жеребьевки в смысле календаря. Гораздо оптимистичней выглядит перспектива в любой группе, если посильный нашей команде соперник (а один такой наверняка будет в любом раскладе) выпал на третий-четвертый матч – на спаренный. Тогда есть все шансы исправить положение, улучшить его по ходу турнира и дольше сохранять шансы на выход.

Куда хуже, если здоровая лбина в этих играх достанется. Любой клуб-монстр старается быстрее решить проблему выхода. С таким хорошо встречаться по второму разу в конце, когда ему, возможно, много уже и не надо будет.

В общем, календарь важнее состава группы», – написал Уткин в телеграме.

Источник: Telegram
Лига чемпионов ЦСКА Уткин Василий
Комментарии (45)
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Cules2013
1535633558
Насколько я не перевариваю Уткина, но признаю, что тут каждое слово по делу. Даже и добавить нечего. Может же быть адекватным, когда захочет.
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hevbn 28
1535633961
В принципе во всем согласен с Уткиным и по поводу того, что сейчас ЛЧ по составу сильнее чем в прошлом году и по поводу того, что Локо и ЦСКА сейчас кажутся слабее, чем ЦСКА и Спартак в прошлом году , да и про календарь тоже согласен одно дело играть с условным Ман.Сити в четвёртом туре , а другое в шестом , в прошлом сезоне Шахтёр как раз таки и вышел из группы обыграв Ман.Сити в шестом туре когда англичанам уже ничего не было нужно.
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SPARTAK 85
1535634044
Способен и провалиться, и что, теперь не играть?
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777+
1535634107
Групповой турнир ЛЧ - дело затяжное, и каждая команда в нем свои задачи решает по разному. Я думаю, что перед ЦСКА в ее нынешнем положении будет стоять задача не столько - выход из группы, сколько - хотя бы еще немного заработать денег (набрать очки) помимо самого участия. При правильно выбранной тактике в каждом матче, с "катастрофой" я бы не горячился... Верим в команду!!!.....
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Чермындыр
1535634267
В кои то веки утка сказал что-то толковое
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Мары
1535635094
Прав Вася. А вообще такое ощущение, что Федун Спартак специально притормозил в конце сезона, чтобы обновить армейский и просто общий антирекорд в Лиге чемпионов.Это такая маленькая месть за большие обиды. :-))
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neofizer
1535635877
вес твой-катастрофа!
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kolyaromashov
1535637024
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a-rakhmatov
1535641543
Верно крякает, к сожалению коням будет тяжко играть в ЛЧ....
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OfaZavr
1535643356
верно, но это итак очевидные и понятные всем вещи.
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