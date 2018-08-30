Мещеряков: «Локомотиву» нужно дождаться жеребьевки ЛЧ и биться с любым оппонентом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает нужным загадывать соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Не нужно выгадывать и подбирать себе соперника поудобнее. Нужно дождаться жеребьевки и биться с любым оппонентом, кто бы нам ни выпал, тогда мы заслужим уважение зрителей.

Так что предпочтений никаких нет. Главное — показать хорошую игру на фоне сильнейших европейских команд.

Перенос матча с грандом в «Лужники»? Будет время, будем смотреть. Мне не очень хочется сразу об этом говорить.

Все-таки в первую очередь мы настроены именно на наших болельщиков, которые приходят на наш стадион и делают максимум, чтобы поддержать команду», – сказал Мещеряков.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 30 августа. «Локомотив» попал в первую корзину.