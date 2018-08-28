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Дзагоев стал голосом навигатора. Ранее это сделал Дзюба

28 августа 2018, 15:27
11

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев стал голосом приложения «Яндекс.Навигатор». Ранее это сделал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта, и в первую очередь болельщиков ПФК ЦСКА, фирменными футбольными «фишками» и выражениями», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзюба Артем Дзагоев Алан
Комментарии (11)
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Dieter Günther Bohlen
1535459671
Что угодно, лишь бы в футбол не играть.
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VAD07
1535462864
Карочэ, Вася, чэрез 200 метров на лэво, мамой клянусь!
Ответить
kykyi
1535463887
После того, как вы забьете конечный пункт назначения, навигатор голосом Дзагоева вас спросит: "А дорогу покажешь"?
Ответить
Мы ЦСКА
1535466047
лучше бы играл на поле
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lloegr
1535468812
раз, два, три, зенитушка...
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KOLBIS
1535469448
А еще ранее Бузова...
Ответить
Мары
1535472441
Я понял почему наша экономика не блещет. Какие путеводители, такая и экономика.
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general.lizyukov
1535474583
Если изобразит такого стереотипного кавказца - будет огонь ))) "Налево поворачивай, мамой клянусь, так быстрее!". "Краусаучег, успел перед камерой тормознуть"
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