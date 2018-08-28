Дзагоев стал голосом навигатора. Ранее это сделал Дзюба

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев стал голосом приложения «Яндекс.Навигатор». Ранее это сделал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта, и в первую очередь болельщиков ПФК ЦСКА, фирменными футбольными «фишками» и выражениями», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.