Сарри: «Челси» играл очень хорошо в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

«Матч был очень сложным, невозможно было найти свободное пространство. Мы играли очень хорошо, лучше – во втором тайме, но это было непросто.

Азар отыграл хорошо, но лучше бы он провел на поле 70-80 минут. Ковачич попросил замену, так что это было невозможно», – сказал Сарри.

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