Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарри: «Челси» играл очень хорошо в матче с «Ньюкаслом»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

    «Матч был очень сложным, невозможно было найти свободное пространство. Мы играли очень хорошо, лучше – во втором тайме, но это было непросто.

    Азар отыграл хорошо, но лучше бы он провел на поле 70-80 минут. Ковачич попросил замену, так что это было невозможно», – сказал Сарри.

    Вы даже не представляете, насколько «Челси» повезло с Жоржиньо

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2018 22:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      jo31 27 августа 2018, 04:43

      Ну что толку с этого владения если все вокруг то штрафной??? Игра проходила мимо мораты и жиру, уж тогда вперед фабрегаса ну или вилиана, не интересно, владение ради владения, в моментах когда можно было пробить они все катали мяч, ну и не зря рюдигер психанул пробив из далека

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11