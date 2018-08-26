Сарри: «Челси» играл очень хорошо в матче с «Ньюкаслом»

Ну что толку с этого владения если все вокруг то штрафной??? Игра проходила мимо мораты и жиру, уж тогда вперед фабрегаса ну или вилиана, не интересно, владение ради владения, в моментах когда можно было пробить они все катали мяч, ну и не зря рюдигер психанул пробив из далека
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).
«Матч был очень сложным, невозможно было найти свободное пространство. Мы играли очень хорошо, лучше – во втором тайме, но это было непросто.
Азар отыграл хорошо, но лучше бы он провел на поле 70-80 минут. Ковачич попросил замену, так что это было невозможно», – сказал Сарри.
Вы даже не представляете, насколько «Челси» повезло с Жоржиньо