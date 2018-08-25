Верратти пожертвовал 10 тысяч мальчику-инвалиду, у которого украли компьютер со специальным оборудованием

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пожертвовал 10 тысяч евро для замены украденного компьютера, позволяющему общаться девятилетнему мальчику-инвалиду.

Ситуация произошла в Болонье, где в течение недели дважды ограбили школу. Воры забрали компьютеры, проекторы и специальное оборудование, позволяющее девятилетнему Андреа Д'Оссо общаться с учителями и учениками.

Футболист увидел призыв отца ребенка Джанлуки вернуть ноутбук, который помимо оборудования был оснащен программным обеспечением, специально адаптированным к потребностям мальчика.

Верратти анонимно позвонил в школу и перевел на ее счет более 10 тысяч евро.

«Я лично поблагодарил его по телефону. Мы сказали, что, когда у нас будет возможность, мы найдем способ с Андреа встретиться с ним. Это было бы честью для нас», – сказал Джанлука Д'Оссо.