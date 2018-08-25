Верратти пожертвовал 10 тысяч мальчику-инвалиду, у которого украли компьютер со специальным оборудованием

Он конечно красавчик, уважуха, но это не анонимность)) спецагент такой же из Верати бы вышел) Это фиаско братан аноним))))
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пожертвовал 10 тысяч евро для замены украденного компьютера, позволяющему общаться девятилетнему мальчику-инвалиду.
Ситуация произошла в Болонье, где в течение недели дважды ограбили школу. Воры забрали компьютеры, проекторы и специальное оборудование, позволяющее девятилетнему Андреа Д'Оссо общаться с учителями и учениками.
Футболист увидел призыв отца ребенка Джанлуки вернуть ноутбук, который помимо оборудования был оснащен программным обеспечением, специально адаптированным к потребностям мальчика.
Верратти анонимно позвонил в школу и перевел на ее счет более 10 тысяч евро.
«Я лично поблагодарил его по телефону. Мы сказали, что, когда у нас будет возможность, мы найдем способ с Андреа встретиться с ним. Это было бы честью для нас», – сказал Джанлука Д'Оссо.