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    Верратти пожертвовал 10 тысяч мальчику-инвалиду, у которого украли компьютер со специальным оборудованием

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пожертвовал 10 тысяч евро для замены украденного компьютера, позволяющему общаться девятилетнему мальчику-инвалиду.

    Ситуация произошла в Болонье, где в течение недели дважды ограбили школу. Воры забрали компьютеры, проекторы и специальное оборудование, позволяющее девятилетнему Андреа Д'Оссо общаться с учителями и учениками.

    Футболист увидел призыв отца ребенка Джанлуки вернуть ноутбук, который помимо оборудования был оснащен программным обеспечением, специально адаптированным к потребностям мальчика.

    Верратти анонимно позвонил в школу и перевел на ее счет более 10 тысяч евро.

    «Я лично поблагодарил его по телефону. Мы сказали, что, когда у нас будет возможность, мы найдем способ с Андреа встретиться с ним. Это было бы честью для нас», – сказал Джанлука Д'Оссо.

    Источник: Football Italia

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    25.08.2018 13:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 августа 2018, 15:42

      Он конечно красавчик, уважуха, но это не анонимность)) спецагент такой же из Верати бы вышел) Это фиаско братан аноним))))

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 августа 2018, 14:40

      эмигранты бомбят гейропу по чёрному

      0
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      Рейтинг: +36

      Floppy 25 августа 2018, 14:31

      над анонимностью надо поработать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 14:05

      Молодец, Марко, что заметил эту беду и помог парню.

      0
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