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    Джикия: «Скоро вы увидите прежнего Джикию»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем состоянии. Футболист зимой получил травму, от которой восстанавливался полгода.

    «Что касается моего состояния, то чувствую себя хорошо. Безусловно, я очень много пропустил. Но сыграл уже три игры, работал на сборах. Нужно немного времени, и от игры к игре всe будет улучшаться. В скором времени вы увидите прежнего Джикию», – сказал игрок.

    В текущем чемпионате футболист провел два матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2018 00:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 10:28

      Хорошо что Георгий видит, над чем еще надо поработать и улучшить свою игру.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:32

      молодец Георгий, давай набирай лучшую форму! очень рады возвращению и качественной связке с Жиго!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 25 августа 2018, 06:55

      Прежнего не надо, надо лучше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 августа 2018, 06:11

      Джикия классный защитник и покажет хорошую игру обязательно...))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:43

      Выздоравливай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 августа 2018, 01:28

      давно ждем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 01:27

      А уж как мы его ждём ..........
      Возвращайся Жора.

      3
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