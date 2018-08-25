Джикия: «Скоро вы увидите прежнего Джикию»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем состоянии. Футболист зимой получил травму, от которой восстанавливался полгода.

«Что касается моего состояния, то чувствую себя хорошо. Безусловно, я очень много пропустил. Но сыграл уже три игры, работал на сборах. Нужно немного времени, и от игры к игре всe будет улучшаться. В скором времени вы увидите прежнего Джикию», – сказал игрок.

В текущем чемпионате футболист провел два матча.