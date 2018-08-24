Клопп – о контракте с Мане: «Он же не заканчивается завтра?»

Клопп - молодчик, ему бы уроки разговоров с прессой давать)
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не переживает о сложностях в переговорах о продлении контракта с полузащитником команды Садио Мане.
«Его контракт же не заканчивается завтра? Все наши игроки находятся в полном расцвете сил. И ведь это хорошо, правда?
Теперь Мане больше уверен в том, что он и «Ливерпуль» достойны друг друга. Садио – чрезвычайно стабильный игрок. У него отличный КПД», – сказал Клопп.
Действующий контракт сенегальца с клубом рассчитан до лета 2021 года.