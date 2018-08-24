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    Клопп – о контракте с Мане: «Он же не заканчивается завтра?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не переживает о сложностях в переговорах о продлении контракта с полузащитником команды Садио Мане.

    «Его контракт же не заканчивается завтра? Все наши игроки находятся в полном расцвете сил. И ведь это хорошо, правда?

    Теперь Мане больше уверен в том, что он и «Ливерпуль» достойны друг друга. Садио – чрезвычайно стабильный игрок. У него отличный КПД», – сказал Клопп.

    Действующий контракт сенегальца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    24.08.2018 11:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 августа 2018, 10:22

      Клопп - молодчик, ему бы уроки разговоров с прессой давать)

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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 августа 2018, 12:59

      и то правда))) какой контракт_))))

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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 12:12

      Результат здесь и сейчас! Молодец Клопп!

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