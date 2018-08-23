Видаль: «В «Барселоне» хочу выиграть все. Это единственная цель»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал о целях на сезон.

«Хочу выиграть все. Это единственная цель, для этого я перешел сюда.

Титул, который хочу больше всего? Лига чемпионов. Но для меня это новая команда, так что я хочу выиграть и Примеру. Да, «Барселона» уже много раз выигрывала ее, но я тоже хочу победить», – сказал Видаль.

Чилиец перешел в «Барселону» в межсезонье из «Баварии».