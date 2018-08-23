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    Видаль: «В «Барселоне» хочу выиграть все. Это единственная цель»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал о целях на сезон.

    «Хочу выиграть все. Это единственная цель, для этого я перешел сюда.

    Титул, который хочу больше всего? Лига чемпионов. Но для меня это новая команда, так что я хочу выиграть и Примеру. Да, «Барселона» уже много раз выигрывала ее, но я тоже хочу победить», – сказал Видаль.

    Чилиец перешел в «Барселону» в межсезонье из «Баварии».

    Источник: Mundodeportivo

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    23.08.2018 23:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 августа 2018, 16:29

      Артурчик, кто сильно хочет,тот обязательно выигрывает,при условии,что он в Барселоне, ну по крайней мере...

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 24 августа 2018, 11:10

      помнится он об этом же говорил когда в Баварию переходил))

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:26

      Ху-ху, ха-ха.

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