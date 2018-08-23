Видаль: «В «Барселоне» хочу выиграть все. Это единственная цель»

Артурчик, кто сильно хочет,тот обязательно выигрывает,при условии,что он в Барселоне, ну по крайней мере...
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал о целях на сезон.
«Хочу выиграть все. Это единственная цель, для этого я перешел сюда.
Титул, который хочу больше всего? Лига чемпионов. Но для меня это новая команда, так что я хочу выиграть и Примеру. Да, «Барселона» уже много раз выигрывала ее, но я тоже хочу победить», – сказал Видаль.
Чилиец перешел в «Барселону» в межсезонье из «Баварии».