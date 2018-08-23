Лопырева – Дзюбе: «Это твой год, продолжай в том же духе»

Фотомодель Виктория Лопырева поздравила форварда «Зенита» Артема Дзюбу с днем рождения. Футболисту исполнилось 30 лет.

«От всей души поздравляю Артема с днем рождения. Как я уже сегодня сказала: «Это твой год, продолжай в том же духе», – написала женщина в социальной сети.

Дзюба является лучшим игроком текущего сезона РПЛ.