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    Лопырева – Дзюбе: «Это твой год, продолжай в том же духе»

    Фотомодель Виктория Лопырева поздравила форварда «Зенита» Артема Дзюбу с днем рождения. Футболисту исполнилось 30 лет.

    «От всей души поздравляю Артема с днем рождения. Как я уже сегодня сказала: «Это твой год, продолжай в том же духе», – написала женщина в социальной сети.

    Дзюба является лучшим игроком текущего сезона РПЛ.

    Источник: Twitter

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    23.08.2018 00:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 23 августа 2018, 14:51

      Лопырева....лопырева...ах да......
      эта самая двоечница,которая лет 15 назад сказала своей училке :
      Мне мама (родина) подарила ТЕЛО ..и тогда я сказала себе : не вышло из тебя ученого по ядерной физике,но есть ТЕЛО ,а ТЕЛО в ДЕЛО!
      Полигон № 134 - Смолов....готовится Полигон №251 Дзюба )))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 августа 2018, 10:27

      Вика! Займись лучше опять Смоловым, иначе пропадет, как футболист

      -1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 08:26

      Бойся Артем,на тебя начинается охота...

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 августа 2018, 07:07

      Дзюбофилия какая-то началась! Дзюбе надо быть осторожней.Как воодувшлённо сейчас возносят до небес,так с остервенением смешают с грязью при первой ошибке.Смолов пример.

      3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Муруал 23 августа 2018, 08:51

      Точно так!
      Хотя Смолов по сути ничего (кроме плохой игры на ЧМ) не исполнял...в играх за клуб как был, так надеюсь, и останется одним из лучших в РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +49

      vyacheslav1 23 августа 2018, 05:19

      Надеюсь, Артем женат? А то Смолов, когда стал Лопыревым на 2 года выпал из футбола. Кто знает,может, на супер-уровне сейчас играл бы, не случись с ним этой беды..

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 августа 2018, 05:09

      Вах какая женщина пишет Дзюбе !!! ....Артем, играй еще круче начнут писать американские и европейские топ модели ))

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 августа 2018, 04:14

      Связи налаживает !

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 23 августа 2018, 03:24

      после смолова Вика пошла по рукам, уже Артёмке подлизает, скоро, как Волочкова, таксу установит, жить-то надо на что-то...))

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      Рейтинг: +740

      krg-kz 23 августа 2018, 01:51

      Не могу понять, что Лопырева делает в футболе? Дамочка вали ка ты куда подальше. Не оскверняй лучшую игру на свете

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 23 августа 2018, 01:00

      "написала женщина"... при всех её грехах, я бы не смог назвать её женщиной. Никакой тактичности, господа журналисты.

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