Лопырева – Дзюбе: «Это твой год, продолжай в том же духе»

Лопырева....лопырева...ах да......
эта самая двоечница,которая лет 15 назад сказала своей училке :
Мне мама (родина) подарила ТЕЛО ..и тогда я сказала себе : не вышло из тебя ученого по ядерной физике,но есть ТЕЛО ,а ТЕЛО в ДЕЛО!
Полигон № 134 - Смолов....готовится Полигон №251 Дзюба )))))))))))))))
Фотомодель Виктория Лопырева поздравила форварда «Зенита» Артема Дзюбу с днем рождения. Футболисту исполнилось 30 лет.
«От всей души поздравляю Артема с днем рождения. Как я уже сегодня сказала: «Это твой год, продолжай в том же духе», – написала женщина в социальной сети.
Дзюба является лучшим игроком текущего сезона РПЛ.