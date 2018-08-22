Рабьо будет зарабатывать в «Барселоне» на три миллиона больше, чем в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» ведет переговоры с полузащитником команды Адрианом Рабьо о продлении контракта, сообщает Paris United.

Парижане готовы платить 23-летнему хавбеку зарплату в размере 7,2 миллиона евро в год плюс большие премиальные. «Барселона», которая продолжает следить за ситуацией, предложила футболисту личный контракт с зарплатой в 10 миллионов евро.

Рабьо выступает за «ПСЖ» с 2012 года. За это время он записал на свой счет 208 матчей и 22 гола. Он помог парижанам завоевать 17 трофеев, включая четыре чемпионских титула.