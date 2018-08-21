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    Уткин сравнил «ВТБ Арену» с лаптем

    Комментатор Василий Уткин сравнил «ВТБ Арену» с плетеным лаптем.

    На своей странице в инстаграме он опубликовал фото, на одной части которого изображен стадион «Динамо» (вид сверху), а на другой – предмет обуви.

    «Что роднит два этих разновеликих предмета? Ни в одном из них не играет «Динамо»! Доброе утро...» – написал Уткин.

    Строительство «ВТБ Арены» началось в 2014 году и длится до сих пор. Ранее планировалось, что сезон-2018/19 «Динамо» начнет уже на новом стадионе.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.08.2018 12:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +458

      Йост 21 августа 2018, 18:33

      А играть они тоже будут в лаптях?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      drago922 21 августа 2018, 18:09

      ну все унитаз уже есть теперь будет и лапоть , что дальше )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 18:08

      похоже) придет же ему в голову такое сравнение)

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2018, 16:52

      Чай не лаптем ЩИ хлябает!
      Так теперь решил лаптями Динамовский стадион измерить.
      Решил по дурости покуситься на динамовский ЧУДО красавец стадион.
      Дурь из Уткина так и ПРЁТ.
      Охамел до безобразия.

      2
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 21 августа 2018, 16:37

      Лучше бы морду свою с колесом сравнил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 21 августа 2018, 16:35

      Макет без окраски

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 августа 2018, 14:57

      Зачет в этот раз Ваське..

      6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:46

      Все верно ,лапоть брали за образец.

      12
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 августа 2018, 14:39

      похоже...но суть такой конструкции это типо подкова(раньше стадион выглядел в виде подковы U)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2018, 14:33

      Посмеялся, да уж Динамо без лаптей уже давно.

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