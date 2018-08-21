Уткин сравнил «ВТБ Арену» с лаптем

Комментатор Василий Уткин сравнил «ВТБ Арену» с плетеным лаптем.

На своей странице в инстаграме он опубликовал фото, на одной части которого изображен стадион «Динамо» (вид сверху), а на другой – предмет обуви.

«Что роднит два этих разновеликих предмета? Ни в одном из них не играет «Динамо»! Доброе утро...» – написал Уткин.

Строительство «ВТБ Арены» началось в 2014 году и длится до сих пор. Ранее планировалось, что сезон-2018/19 «Динамо» начнет уже на новом стадионе.