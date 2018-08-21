«Краснодар» ищет спортивного психолога

Не объявления нужно публиковать, а обратиться за помощью к Майклу Тайсону!
Рой Джонс-мл. не подойдёт. Гуманист. :-)))
На популярном в России сайте поиска работы опубликована вакансия от футбольного клуба «Краснодар».
Южане находятся в поиске спортивного психолога для работы с командой. Предлагаемая зарплата не указана, но клуб рассчитывает получить специалиста с опытом работы со спортсменами не менее трех лет.
После четырех туров РПЛ «Краснодар» имеет в своем активе шесть очков, располагаясь на пятой строчке в турнирной таблице.