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    «Краснодар» ищет спортивного психолога

    На популярном в России сайте поиска работы опубликована вакансия от футбольного клуба «Краснодар».

    Южане находятся в поиске спортивного психолога для работы с командой. Предлагаемая зарплата не указана, но клуб рассчитывает получить специалиста с опытом работы со спортсменами не менее трех лет.

    После четырех туров РПЛ «Краснодар» имеет в своем активе шесть очков, располагаясь на пятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2018 10:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2018, 22:14

      Не объявления нужно публиковать, а обратиться за помощью к Майклу Тайсону!
      Рой Джонс-мл. не подойдёт. Гуманист. :-)))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 августа 2018, 20:34

      для быков нужна девушка корова психолог само то

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 августа 2018, 19:36

      Могу за умеренную оплату пойти на эту должность в любой клуб и резко поднять результаты. При одном условии - не ограничивать в полномочиях. Пи..ить их черенком от лопаты за каждый косяк и дела сразу наладятся.

      1
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 21 августа 2018, 17:54

      Правильное решение!
      Практически все неудачные результаты той или иной команды в целом и каждого игрока в частности лежит в психологической плоскости.
      Жаль только, что не все хозяева команд ЭТО понимают...

      4
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 21 августа 2018, 14:47

      Из вагины яйца не сделать.

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 августа 2018, 13:08

      там уже пару месяцев эта вакансия висит)

      1
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      Рейтинг: +209

      Горький565 21 августа 2018, 11:54

      А нарколог не нужен????

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 21 августа 2018, 11:10

      Фрейд попробовал всё! И то, что ему не понравилось отнёс к извращениям.

      7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 августа 2018, 11:06

      Странно...Федя вроде в Локо перешел...

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 11:05

      в основном для Ари и Мамаева видимо)

      10
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > OfaZavr 21 августа 2018, 11:16

      Когда Ари был в Спартаке вы его на руках носили

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Krasnodar 123 21 августа 2018, 11:19

      когда он был в Спартаке он себя так не вел а доказывал все голами и результативными действиями. а сейчас думаю у многих к нему всякое уважение пропало.

      7
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > Krasnodar 123 21 августа 2018, 11:32

      Да не особо он и отличался результативными действиями,не знаю кто его там на руках носил,в то время больше выделялись другие игроки.

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