«Краснодар» ищет спортивного психолога

На популярном в России сайте поиска работы опубликована вакансия от футбольного клуба «Краснодар».

Южане находятся в поиске спортивного психолога для работы с командой. Предлагаемая зарплата не указана, но клуб рассчитывает получить специалиста с опытом работы со спортсменами не менее трех лет.

После четырех туров РПЛ «Краснодар» имеет в своем активе шесть очков, располагаясь на пятой строчке в турнирной таблице.