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    Болельщик «Арсенала» встретил Канте на улице. Игрок извинился перед ним за победу в прошлом туре

    Пользователь твиттера @afcSharky опубликовал пост, в котором рассказал о встрече с полузащитником «Челси» Н’голо Канте.

    «Только что встретил этого человека. Я сказал ему, что болею за «Арсенал» и что я был расстроен проигрышем в эти выходные. Он улыбнулся и сказал: «Извини». Ну что за парень!» – говорится в посте.

    В субботу, 18 августа, «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 3:2 в матче 2-го тура АПЛ.

    Источник: Twitter

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    20.08.2018 20:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 09:50

      добрый, скромный и вежливый парень. да еще и великолепный игрок. редкость в наше время)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 22:10

      Он просто качественно выполняет свою работу и как всегда предельно скромен.

      8
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      ...
      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > zigbert 20 августа 2018, 22:13

      Да, неимоверной скромности человек. Поболее бы таких в футбол.... а не забастовщиков и провокаторов.

      7
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      ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert > LOKOfanatik19 21 августа 2018, 11:26

      Это верно.

      3
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      Рейтинг: +30

      ERTAI 20 августа 2018, 21:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В россии Канте так отпи*дили бы и сказали бы извини Канте

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      Рейтинг: +214

      Yurini > ERTAI 21 августа 2018, 14:35

      Потом бы тем кто его бы от пи з дил.... вообще бы ***** убили и закопали

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 20 августа 2018, 20:54

      красавчег

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