Болельщик «Арсенала» встретил Канте на улице. Игрок извинился перед ним за победу в прошлом туре

Пользователь твиттера @afcSharky опубликовал пост, в котором рассказал о встрече с полузащитником «Челси» Н’голо Канте.

«Только что встретил этого человека. Я сказал ему, что болею за «Арсенал» и что я был расстроен проигрышем в эти выходные. Он улыбнулся и сказал: «Извини». Ну что за парень!» – говорится в посте.

В субботу, 18 августа, «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 3:2 в матче 2-го тура АПЛ.