Азар: «Не уйду из «Челси» в этом году»

Ну и ладно, азар нужен челси еще больше чем реалу. Игрок хороший. Но потом.. даже через год, шанс куда-то перейти типа реала или барсы в 28 , будет невелик
Полузащитник «Челси» Эден Азар дал понять, что проведет нынешний сезон в составе лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Бельгии заинтересован «Реал», который готов заплатить за хавбека 224 миллиона евро.
«Было много всякого сказано. Много неправды. Пока я всем доволен в «Челси». У меня есть еще два года по контракту. В этом году я никуда не уйду» , – сказал Азар.