Азар: «Не уйду из «Челси» в этом году»

Полузащитник «Челси» Эден Азар дал понять, что проведет нынешний сезон в составе лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Бельгии заинтересован «Реал», который готов заплатить за хавбека 224 миллиона евро.

«Было много всякого сказано. Много неправды. Пока я всем доволен в «Челси». У меня есть еще два года по контракту. В этом году я никуда не уйду» , – сказал Азар.