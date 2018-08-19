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    Азар: «Не уйду из «Челси» в этом году»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар дал понять, что проведет нынешний сезон в составе лондонского клуба.

    Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Бельгии заинтересован «Реал», который готов заплатить за хавбека 224 миллиона евро.

    «Было много всякого сказано. Много неправды. Пока я всем доволен в «Челси». У меня есть еще два года по контракту. В этом году я никуда не уйду» , – сказал Азар.

    Источник: RMC

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    19.08.2018 11:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 августа 2018, 13:03

      Ну и ладно, азар нужен челси еще больше чем реалу. Игрок хороший. Но потом.. даже через год, шанс куда-то перейти типа реала или барсы в 28 , будет невелик

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 19 августа 2018, 12:23

      Надо контракт продлять осенью, чтоб как с носатым уродом не получилось.

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