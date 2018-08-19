Крицюк: «Галицкий сказал, что мы не заслужили поражение от «Спартака»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Голкипер подчеркнул, что его команда должна была побеждать в этой встрече.

– Результат, я думаю, не надо говорить, что нас не устраивает. По впечатлениям, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры. Качество было, были единоборства, в которых мы не уступали и даже выигрывали. Считаю, что должны были побеждать по такой игре. Где-то не повезло, но парни – молодцы, играли хорошо, а где-то допустили ошибки, которыми «Спартак» воспользовался.

– Насколько судейские решения были грамотными сегодня?

– Давайте без обсуждения судейских решений? Потому что надо пересматривать моменты.

– Сергей Николаевич Галицкий похвалил команду или был чем-то недоволен, возможно?

– В основном он высказался, что мы хорошо сыграли и не совсем заслужили поражение. Но это футбол.