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  • Крицюк: «Галицкий сказал, что мы не заслужили поражение от «Спартака»

Крицюк: «Галицкий сказал, что мы не заслужили поражение от «Спартака»

19 августа 2018, 08:24
16

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Голкипер подчеркнул, что его команда должна была побеждать в этой встрече.

– Результат, я думаю, не надо говорить, что нас не устраивает. По впечатлениям, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры. Качество было, были единоборства, в которых мы не уступали и даже выигрывали. Считаю, что должны были побеждать по такой игре. Где-то не повезло, но парни – молодцы, играли хорошо, а где-то допустили ошибки, которыми «Спартак» воспользовался.

– Насколько судейские решения были грамотными сегодня?

– Давайте без обсуждения судейских решений? Потому что надо пересматривать моменты.

– Сергей Николаевич Галицкий похвалил команду или был чем-то недоволен, возможно?

– В основном он высказался, что мы хорошо сыграли и не совсем заслужили поражение. Но это футбол.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (16)
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shpilman
1534657309
он так уже года 3 говорит, а результат всегда в пользу Спартака))
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Рубик Докоян
1534658224
С десятого просмотра все судьи категории ФИФА. А судья в поле в динамике момента должен принять правильное решение за считанные секунды. Поэтому без системы ВАР не обойтись, иначе скандалы, интриги, расследования...
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Сильвербой
1534663551
Любимая отмазка у наших команд: мы не заслужили, а тут заслужили, а тут судьи херовые и т.д. и т.п! Жаль что я не могу на работе сказать что это судья пи...рас, получить свои несколько миллионов и въ..бать в Монте Карло пить шампанское!!!
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prezent2017
1534664019
Может и не заслуживали, но что твой Мартышкович делал, когда гол забили.
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OfaZavr
1534669550
счет на табло. а разговоры про заслуживали-не заслуживали ничего не значат.
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Мары
1534673012
Краснодар действительно хорошо играл. А Крицюку моё уважение за правильные слова и хорошие сейвы.
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zigbert
1534676947
Хороший вратарь и в игре проявил себя с лучшей стороны. Однако результат уже не изменить.
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Krics
1534698296
Испания не заслужила порожения от России, кто прошел дальше....
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