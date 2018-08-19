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    Крицюк: «Галицкий сказал, что мы не заслужили поражение от «Спартака»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Голкипер подчеркнул, что его команда должна была побеждать в этой встрече.

    – Результат, я думаю, не надо говорить, что нас не устраивает. По впечатлениям, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры. Качество было, были единоборства, в которых мы не уступали и даже выигрывали. Считаю, что должны были побеждать по такой игре. Где-то не повезло, но парни – молодцы, играли хорошо, а где-то допустили ошибки, которыми «Спартак» воспользовался.

    – Насколько судейские решения были грамотными сегодня?

    – Давайте без обсуждения судейских решений? Потому что надо пересматривать моменты.

    – Сергей Николаевич Галицкий похвалил команду или был чем-то недоволен, возможно?

    – В основном он высказался, что мы хорошо сыграли и не совсем заслужили поражение. Но это футбол.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.08.2018 08:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +901

      Krics 19 августа 2018, 20:04

      Испания не заслужила порожения от России, кто прошел дальше....

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 14:09

      Хороший вратарь и в игре проявил себя с лучшей стороны. Однако результат уже не изменить.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 13:03

      Краснодар действительно хорошо играл.
      А Крицюку моё уважение за правильные слова и хорошие сейвы.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 12:05

      счет на табло. а разговоры про заслуживали-не заслуживали ничего не значат.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > OfaZavr 19 августа 2018, 14:22

      Да никто и не спорит про счет. Здесь об игре идет разговор.
      Матч не кубковый, никто не вылетел, как из ЛЧ. Играть еще сезон, а цыплят как известно по осени считают...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Retiremen_VMF 19 августа 2018, 18:25

      а счет отражает итог матча, как говориться игра забывается а счет остается.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 10:33

      Может и не заслуживали, но что твой Мартышкович делал, когда гол забили.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 августа 2018, 10:25

      Любимая отмазка у наших команд: мы не заслужили, а тут заслужили, а тут судьи херовые и т.д. и т.п! Жаль что я не могу на работе сказать что это судья пи...рас, получить свои несколько миллионов и въ..бать в Монте Карло пить шампанское!!!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 08:57

      С десятого просмотра все судьи категории ФИФА. А судья в поле в динамике момента должен принять правильное решение за считанные секунды. Поэтому без системы ВАР не обойтись, иначе скандалы, интриги, расследования...

      7
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      Рейтинг: +307

      shpilman 19 августа 2018, 08:41

      он так уже года 3 говорит, а результат всегда в пользу Спартака))

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Diter Bolen 19 августа 2018, 10:07

      и не один раз...

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > mopecekca 19 августа 2018, 10:10

      не реагируй на троля. мне симпатичен Краснодар, погэтому обидное писать не хочется, а это быдло даже не его болельщик

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > bolela_16 19 августа 2018, 10:11

      Дружище, ну по разному было)))) В прошлом году вам столько же отгрузили)))

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > lordmrv 19 августа 2018, 10:49

      Да это бандерлог вонючий, из львова)) Провакатор долбаный

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > Diter Bolen 19 августа 2018, 10:52

      Эй индеец иди свои карпаты сраные комментируй ! Интегрированый))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Krd123 19 августа 2018, 13:05

      Скоро эти карпаты будут голыми как у кота яйца.
      Счастье, этому больному дитеру.

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