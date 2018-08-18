Ильзат Ахметов: «ЦСКА хорошо поработал и готов сделать все, чтобы победить «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». Игра пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Против нас будет хороший соперник. Мы хорошо поработали за эту неделю и готовы сделать все, чтобы одержать победу.

Конечно же, нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда нам помогают!» – заявил Ахметов.