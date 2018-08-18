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    Ильзат Ахметов: «ЦСКА хорошо поработал и готов сделать все, чтобы победить «Арсенал»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». Игра пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Против нас будет хороший соперник. Мы хорошо поработали за эту неделю и готовы сделать все, чтобы одержать победу.

    Конечно же, нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда нам помогают!» – заявил Ахметов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.08.2018 11:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 августа 2018, 11:57

      Честно говоря, я почему-то возлагаю большие надежды именно на Ахметова. Есть чуйка, что у парня большой потенциал и через пару лет он станет одним из лидеров команды. Так что удачи ему в матче!!!

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      Рейтинг: +29

      momentofox > Lester84 18 августа 2018, 12:15

      Потенциал большой,но почему Бекиич отпустил? Были ли там проблемы с характером Ильзата или самодурство от руководства Рубина.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > momentofox 18 августа 2018, 12:28

      Я думаю там все к одному сошлось. Было бездарное руководство, которое некрасиво выперло Бердыева и загнало клуб в большие долги. Когда руководство поменялось и вернули Бекиевича - тот начал латать дыры в бюджете, в том числе засчет разгрузки зарплатной ведомости путем смены юрлица и перезаключения контрактов с игроками. Естественно когда ты зарабатываешь одну сумму, а тебе внезапно говорят условно - а давай-ка ты будешь получать в 2 раза меньше - естетственно это никого не устроит. Тем более если был действующий контракт на соответствующую зарплату. Вот и получилась говнотерка между Бердыевым, Ахметовым и его агентом. Бердыев принципиален, и ни под кого не прогибается. Отсюда и итоговый результат с работой Изата в офисе Рубина)))

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      Рейтинг: +29

      momentofox > Lester84 18 августа 2018, 13:22

      Не думаю что в ЦСКА зарплата у Ильзата стала выше)

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      Рейтинг: +29

      momentofox > Lester84 18 августа 2018, 13:28

      Хотя работает с мячом Ахметов хорошо,главное чтобы это шло на благо команде,а не было возни ради возни.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 11:18

      "Арсенал" сейчас более сыгранная команда и там не мало опытных игроков. ЦСКА безусловно будет прибавлять с каждой игрой, а пока парням трудно даются игры на старте чемпионата.

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