«Ливерпуль» хочет заполучить Рабьо. Англичане могут купить полузащитника зимой

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «ПСЖ» Адрианом Рабьо.

В борьбе за футболиста мерсисайдцы опережают «Барселону».

Текущее соглашение француза истекает летом 2019 года, и он пока мало заинтересован в обсуждении нового договора с парижанами.

«Ливерпуль», как и «Барселона», с 1 января может согласовать с хавбеком контракт, чтобы подписать его бесплатно в июне.

При этом руководство английского клуба также взвешивает вариант с приобретением Рабьо зимой. Каталонцы же такую возможность рассматривают неохотно.