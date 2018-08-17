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    «Ливерпуль» хочет заполучить Рабьо. Англичане могут купить полузащитника зимой

    «Ливерпуль» интересуется полузащитником «ПСЖ» Адрианом Рабьо.

    В борьбе за футболиста мерсисайдцы опережают «Барселону».

    Текущее соглашение француза истекает летом 2019 года, и он пока мало заинтересован в обсуждении нового договора с парижанами.

    «Ливерпуль», как и «Барселона», с 1 января может согласовать с хавбеком контракт, чтобы подписать его бесплатно в июне.

    При этом руководство английского клуба также взвешивает вариант с приобретением Рабьо зимой. Каталонцы же такую возможность рассматривают неохотно.

    Источник: Tribalfootball

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    17.08.2018 14:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 16:56

      У Ливерпуля пзщ уже целая скирда

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