Клуб из Турции продал 18 воспитанников и купил 10 коз, чтобы зарабатывать на молоке

Турецкий «Гулспор» продал 18 своих воспитанников примерно за 2,2 тысячи евро. На эти деньги клуб приобрел 10 коз, чтобы в дальнейшем зарабатывать на продаже молока.

«После расходов на техническое обслуживание мы ожидаем прибыль в размере 580-725 евро. В то же время количество животных будет увеличиваться. Мы стремимся к тому, чтобы через шесть лет у клуба было 140 коз», – сказал президент «Гулспора» Кенан Бююклеблеби.