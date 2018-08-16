Клуб из Турции продал 18 воспитанников и купил 10 коз, чтобы зарабатывать на молоке

нужно им название сменить на СХФК "Гулспор" (СельскоХозяйственный футбольный клуб "Гулспор" )))
Турецкий «Гулспор» продал 18 своих воспитанников примерно за 2,2 тысячи евро. На эти деньги клуб приобрел 10 коз, чтобы в дальнейшем зарабатывать на продаже молока.
«После расходов на техническое обслуживание мы ожидаем прибыль в размере 580-725 евро. В то же время количество животных будет увеличиваться. Мы стремимся к тому, чтобы через шесть лет у клуба было 140 коз», – сказал президент «Гулспора» Кенан Бююклеблеби.