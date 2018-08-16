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    Клуб из Турции продал 18 воспитанников и купил 10 коз, чтобы зарабатывать на молоке

    Турецкий «Гулспор» продал 18 своих воспитанников примерно за 2,2 тысячи евро. На эти деньги клуб приобрел 10 коз, чтобы в дальнейшем зарабатывать на продаже молока.

    «После расходов на техническое обслуживание мы ожидаем прибыль в размере 580-725 евро. В то же время количество животных будет увеличиваться. Мы стремимся к тому, чтобы через шесть лет у клуба было 140 коз», – сказал президент «Гулспора» Кенан Бююклеблеби.

    Источник: Twitter

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    16.08.2018 12:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 19:45

      нужно им название сменить на СХФК "Гулспор" (СельскоХозяйственный футбольный клуб "Гулспор" )))

      2
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 16 августа 2018, 17:34

      К чему такая новость?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 августа 2018, 17:09

      А что это за фраза: "Техническое обслуживание коз". Впервые слышу.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 15:10

      Бююклеблеби - такой фамилией только коз и зазывать)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 14:43

      Твое призвание заниматься скотоводством а не футболом.

      4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 августа 2018, 14:35

      Надо переименовать футбольный клуб Гулспор в фермерское хозяйство Гулспор

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 августа 2018, 13:23

      интересно что это за воспитанники такие, что 18 воспитанников стоят 10 коз. Думаю это нападающие типа Абелардо!!!!

      3
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Павел Буре 16 августа 2018, 15:30

      Спасибо, поржал от души))))

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 16 августа 2018, 12:27

      Докупить еще одного козла для полного основного состава и размножения и пусть доятся и в футбол играют))

      9
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 > Бабушка Зильзиля 16 августа 2018, 13:59

      Весь газон на поле поедят

      5
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