Самарджич сменил «Анжи» на «Крылья Советов»

Это я думаю хороший трансфер, но нужно искать еще нападающего. Корнила уже не тот в ФНЛ он был хорош, но для вышки только на замену выходить, а Соболев один не справится.
Экс-защитник «Анжи» Мирал Самарджич продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Футболист подписал контракт с самарским клубом. Его подробности не сообщаются.
«Новый клуб, новый вызов. «Крылья Советов», Самара», – написал футболист в инстаграме.
31-летний представитель Словении в прошлом сезоне выступал в составе «Анжи». На его счету 21 игра и два забитых гола.