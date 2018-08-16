Самарджич сменил «Анжи» на «Крылья Советов»

Экс-защитник «Анжи» Мирал Самарджич продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Футболист подписал контракт с самарским клубом. Его подробности не сообщаются.

«Новый клуб, новый вызов. «Крылья Советов», Самара», – написал футболист в инстаграме.

31-летний представитель Словении в прошлом сезоне выступал в составе «Анжи». На его счету 21 игра и два забитых гола.