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    Самарджич сменил «Анжи» на «Крылья Советов»

    Экс-защитник «Анжи» Мирал Самарджич продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    Футболист подписал контракт с самарским клубом. Его подробности не сообщаются.

    «Новый клуб, новый вызов. «Крылья Советов», Самара», – написал футболист в инстаграме.

    31-летний представитель Словении в прошлом сезоне выступал в составе «Анжи». На его счету 21 игра и два забитых гола.

    Источник: Instagram

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    16.08.2018 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 16 августа 2018, 15:21

      Это я думаю хороший трансфер, но нужно искать еще нападающего. Корнила уже не тот в ФНЛ он был хорош, но для вышки только на замену выходить, а Соболев один не справится.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 августа 2018, 08:56

      с такой фамилией сам бог велел)

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