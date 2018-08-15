Счетная палата изучит расходование бюджетных средств при строительстве «Санкт-Петербурга»

Полает "Моська" на "Слона",а тот как шёл,так и будет идти...Только "слонов " у нас с каждым годом всё больше и больше.Да и аппетиты у них непомерные...
Специальные органы планируют изучить эффективность использования бюджетных средств при строительстве стадиона «Санкт-Петербург». Такое поручение дал губернатор одноименного города Георгий Полтавченко.
Этим делом займется контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, сообщает ее официальный сайт.
«Санкт-Петербург» принимал матчи чемпионата мира-2018.