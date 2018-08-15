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    Счетная палата изучит расходование бюджетных средств при строительстве «Санкт-Петербурга»

    Специальные органы планируют изучить эффективность использования бюджетных средств при строительстве стадиона «Санкт-Петербург». Такое поручение дал губернатор одноименного города Георгий Полтавченко.

    Этим делом займется контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, сообщает ее официальный сайт.

    «Санкт-Петербург» принимал матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2018 19:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 августа 2018, 05:35

      Полает "Моська" на "Слона",а тот как шёл,так и будет идти...Только "слонов " у нас с каждым годом всё больше и больше.Да и аппетиты у них непомерные...

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 августа 2018, 21:46

      Все будет о,кей!

      0
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      Рейтинг: +20

      Lucianych 15 августа 2018, 21:42

      Да... вовремя, а как же... теперь-то уж всё всем скажут и покажут кузькину мать. А стадион разрушат - построен с нарушениями...

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2018, 20:47

      Очень вовремя.Воры затряслись ,как застуканная мышь в амбаре.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 августа 2018, 20:42

      Ха ха ха и гы гы гы... ещё домик уточки пусть подсчитают!!!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 августа 2018, 20:23

      "В перипетии жизни передряг
      Мы не поём других куплетов
      Мы ненавидим [*****] коммуняк
      Мы обожаем поэтов
      Уберите Ленина!
      Положите Пушкина!
      Ленин с мавзолея - НА!
      Пушкину Есенина!
      Пушкину Есенина!
      Ленин с мавзолея - НА!
      Уберите Ленина!
      Положите Пушкина!.."(С)г.Б.Харламов..

      Началось "просветление Умов" после легендарной игры с хорвами..
      Сказка вся.сказка вся..Сказка кончилася..

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 августа 2018, 20:08

      Медали дадут и должность ..как с Сердюковым и Васильевой ...позор..театр..воры..

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 августа 2018, 19:51

      Подождали пока документацию "подгонят" и теперь можно сделать красивый жест, как-будто все радеют за государственные деньги! А где вы раньше были, когда стадион только был сдан?

      6
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      Рейтинг: +223

      Cupota 15 августа 2018, 19:50

      Заметьте - ни одного плохого слова! Наоборот, они будут изучать и перенимать опыт.

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